«Vam perdre molt més que un tren»: El Berguedà commemora els 50 anys de l'últim trajecte del seu ferrocarril

L'antiga estació de tren de Puig-reig Foto: ACN / Nia Escolà

Les tres estacions que aguanten

. Aquest va partir sense retorn de l'estació de Berga-Olvan en direcció Manresa, deixant despullat l'Alt Llobregat d'aquest mitjà de transport que ara alguns somien a recuperar. Va ser la darrera estocada a aquest sistema de comunicació a la comarca, després que elo Tren del Ciment, i quecap a Olvan: la carretera es va imposar i continua sent l'únic mètode de transport terrestre disponible al Berguedà.Ara bé, el temps no ha fet esborrar la memòria d'aquells que van conviure amb les vies, els baixadors i les locomotores, i bona prova és l'edició doble que la revista L'Erol publica en coincidència amb aquest aniversari.i recorden la vivència de la desaparició del ferrocarril com l'inici d'una crisi social, econòmica i gairebé d'identitat al territori, que encara no s'ha refet del tot. Una comarca que gaudia de prosperitat amb el carbó, el tèxtil i la natura, i que avui dia mira de recórrer únicament al darrer dels recursos, a la vegada que lluita per reindustrialitzar-se. "", assevera la directora de la revista,, que assegura que el tren va ""."Som una generació que vam viure el tren i el tenim al nostre record. Encara avui dia ens sap molt greu que desaparegués", comparteix, membre de, que explica que, sent regidor de l'Ajuntament d'Olvan, es va desplaçar a Madrid acompanyant l'alcalde per mirar de negociar l'enderrocament de l'estació i la casa del cap d'estació de Cal Rosal. ", però és el preu que vam pagar per poder travessar la carretera que ens situaven al mig de Cal Rosal quan encara no es parlava d'autovies ni res", detalla Badia, que indica que des de l'empresa responsable els van plantejar recuperar alguns raïls i travesses perA la seva memòria, queden curiositats i maneres de fer dels veïns i veïnes de l'època: "Tothom sabia l'hora que arribava el tren i era normal anar a l'estació a veure qui en baixava". I és que, l'estació de Cal Rosal era l'enllaç del ferrocarril fins a la capital, Berga, on mai va arribar. "", apunta aquest veí de Cal Rosal.També en té un record entranyable, una altra membre de l'ACE de Cal Rosal i veïna de tota la vida, que recorda amb enyorança que "", i coincideix amb Badia que indica que la colònia "va viure una època de molta esplendor perquè erem l'enllaç per la gent que anava a Berga" i això portava "un moviment continu de molta gent". Amb especial estima explica vivències de la infància, quan "jugàvem a l'estació i amb els vagons". "", compartint amb una rialla avergonyida que "una cosa que intentàvem era posar xapes a la via per descarrilar el tren".Allà on passaven les vies i on s'alçava l'estació hi ha ara una. Queden, això sí, dos plataners impertèrrits. I és que, segons la mateixa Carreras, "n'hi havia fins a Berga, i la seva funció eraque les tartanes que enllaçaven la capital i l'estació poguessin circular millor".Amb tan sols 25 anys, i després de ser escollit el primer alcalde de la democràcia de Guardiola de Berguedà,va tenir clar que una de les seves principals accions de govern havia de ser. Costa explica que, en aquell moment, l'edifici que havia quedat en desús d'ençà del 1972 es considerava "un niu de porqueria" per alguns, i d'altres encara feien el pensament de tornar-hi a fer arribar el tren de nou. Però l'alcalde va tenir clar que,(els anys que duia clausurada la línia i que una part del traçat hagués quedat inundat per l'embassament de la Baells ho feien poc probable).Així, i "" per fer realitat l'edifici que avui dia presideix un dels accessos al municipi. Actualment, acull una oficina de turisme i, ben aviat, també estarà vestit d'una Locomotora Alstom de l'època que FGC ha cedit al consistori I, a què es deu la determinació de l'exalcalde per recuperar aquest edifici? A la consciència sobre el seu valor., quan va sortir l'últim tren de Guardiola cap a Olvan,, juntament amb els seus germans i el seu pare. Aquest darrer, convençut que vivien un fet històric,que ara la família pensa a cedir a l'Arxiu Comarcal "perquè no es perdi".Amb tot, l'exalcalde té el mateix record dels anys del tren que en tenen a Cal Rosal, i és que el ferrocarril "donava vida". ". El tren arribava i la gent agafava els cotxes cap a Gósol, Saldes i altres llocs, així que", indica Costa, que emfatitza que "quan va desaparèixer, es va trobar a faltar molt tot això".La deés, doncs, un dels tres edificis d'estacions de les línies de ferrocarril berguedanes que s'han pogut mantenir com en l'època, més enllà de laentre La Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug, amb aturades a indrets tan icònics com els Jardins Artigas o el Museu del Ciment del Clot del Moro. Les altres dues que es conserven són la dei la de. De la de Puig-reig, en parla a l'ACN l', filla d'una família de ferroviaris. El seu pare treballava a l'estació de Puig-reig i el seu avi havia estat guarda-agulles., i com d'enfadada va estar quan van decidir eliminar la xarxa ferroviària. ". El cotxe li va fer molt mal perquè la gent de diners ja no volia anar amb tren", lamenta.Amb tot,, i publicacions com la de L'Erol demostren la seva significació encara present avui dia. Segons la directora, "podríem fer una altra revista només de la gent que va viure el tren", que destaca que: "des dels miners, als excursionistes, passant per Pedrolo quan va fer de mestre a Fígols o dels bolets que baixaven en la temporada". Un sistema que va dur a la comarca "molts elements de modernitat", com per exemple els rellotges. ", ja que fins aleshores, amb els rellotges solars, a cada poble era l'hora que li tocava", remarca Serra.