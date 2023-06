La Universitat Catalana d'Estiu de la Natura celebra 30 anys divulgant ciència i l'ús dels recursos a Berga

Visita a la Serradora Boix durant la UCEN del 2022 Foto: Exploratori dels Recursos de la Natura

La fita de les tres dècades

Enguany fa 30 anys que, sota la iniciativa del traspassat, va veure la llum la(UCEN) a Berga. D'aquella llavor en van brotar altres propostes lligades a la divulgació científica i als recursos naturals, com és el cas de l'i a altres formacions atemporals al llarg dels anys. "Hem anat donant continuïtat a aquella primera proposta i l'hem estès durant l'any", assenyala la directora de l'Exploratori,, que recorda amb il·lusió que "l'UCEN és l'embrió dels vora 200 cursos que hem organitzat fins a la data i que, tot i compartir temàtiques, mai han estat ben bé iguals".Aquest 2023, hi ha quatre cursos programats. El primer és, una proposta transversal de les altres tres amb diferents tallers de tots tres cursos i una durada de 20 hores. Així, pel que fa a les iniciatives concretes, la primera és. Segons la directora, la UCEN ha tractat la temàtica dels pigments en diferents ocasions, buscant reproduccions concretes com els usats en l'Art Romànic o de fonts específiques com els provinents dels minerals. En aquesta ocasió, el plantejament del curs va a buscar l'arrel de tot plegat, situades en l'que, en efecte, es plasmaven amb pigments naturals.D'aquest curs, Grau destaca especialment la participació de tres persones com a part del professorat:, Catedràtic Emèrit jubilat d’Enginyeria Química de la UB i que parlarà de la dieta dels colors;, Investigadora independent en Art Medieval i col·laboradora d’Ars Picta, especialista en pigments medievals; i, de Color Botànica, que durà a terme un taller de tints naturals.La propostaesdevé de flagrant actualitat, donat el context de sequera i de creixent necessitat d'optar per models més sostenibles. Ara bé, tot i que el curs faci referència al bosc, "engloba altres recursos com l'aigua o l'aire", destaca la directora de l'Exploratori. En aquesta formació, hi prendran part "dos centres clau en la matèria de Catalunya". L'un és el, amb la participació de les investigadores; i l'altre és el, a través de l'investigadorAixí mateix, també hi haurà representació local en aquesta formació, ja que comptarà amb dos berguedans:, cap del Departament de Gestió d’Arbrat i Direcció d'Espais Verds i Biodiversitat de l'; i, Enginyera Tècnica Forestal delEl darrer dels cursos d'enguany uneix la natura amb la tecnologia. Es tracta d', una iniciativa que descobrirà eines informàtiques i tecnològiques molt pràctiques en visites de camp, per a la gamificació de l'aula i per treure el màxim rendiment als telèfons mòbils. De fet, el pretext de la formació és "", assenyala Grau, que reitera que "la singularitat del curs és que tot el que presentarem és gratuït i està a l'abast d'aquest aparell que".Sobre pedagogia i tecnologia, la directora destaca la participació de(Departament de Física de la UPC);(Departament de Pedagogia de la UdG); i(tècnica de la Sudirecció General d'Innovació i Formació del Departament d'Educació)."Fer ús d'aquests recursos esdevé un gran atractiu pels joves, així que la seva aplicació a l'aula pot ser una", incideix Grau, que també destaca el taller d'Instamaps a càrrec del també berguedàTanmateix, més enllà dels tallers i cursos que s'han pogut formalitzar aquest 2023, des de l'organització asseveren que "". Per aquest motiu, s'ha programat una jornada especial per commemorar l'edició d'enguany. Es tracta d'unaque tindrà lloc el 14 de juliol al Pavelló de Suècia, a les 19.30 hores, a càrrec del professor emèrit de la Universitat de Barcelona i president del Consell Impulsor de l’Exploratori,La ponència serà oberta a tota la població, i per això, Grau convida als berguedans i berguedanes a sumar-s'hi. "", comparteix la directora de l'Exploratori, que detalla que l'acte també comptarà amb la participació de laAmb tot, des de l'organització de la UCEN posen en relleu, per la qualitat del seu entorn natural i la implicació del territori. Així, Grau celebra que "cada estiu portem un centenar de persones al Berguedà, i ens consta que molts repeteixen", i puntualitza que "malgrat que Berga sigui el centre neuràlgic,".La Universitat Catalana d'Estiu de la Natura. Les inscripcions es poden fer de forma telemàtica , amb diferents opcions i preus especials per als, així com per a. També estan oberts a la