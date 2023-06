Els veïns d'Olvan i Cal Rosal s'uneixen per demanar que es mantinguin els horaris dels CAPs aquest estiu

Una solució estructural

L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, llegeix el manifest Foto: Lídia López

Els veïns i veïnes d'Olvan i Cal Rosal han posat fil a l'agulla per demanar alque. En concret, s'estan recollint signatures per fer-les arribar al Departament, juntament amb la petició formal, a la qual se suma l'. Així ho han fet públic aquest migdia un grup de veïns, entre els quals es trobaven els impulsors de la iniciativa, i el mateix alcalde,, que han reconegut que "", i per això,Actualment, eldona atenció els dimarts i els divendres, de 08:00 a 15:00 hores, amb infermeria i metge. Per la seva banda, elrep els usuaris els dilluns i els dijous en el mateix horari, si bé el metge només s'hi troba de 08:00 a 11:30 hores. Aquest horari, recorda Prat,. Ara bé, els darrers mesos, els pacients han anat comprovant una, que és destinat a altres consultoris del baix Berguedà quan hi ha alguna urgència o mancança, i per això,. S'han repartit els fulls pels establiments i també s'ha anat casa per casa per demanar la participació, en una campanya que ja compta amb, segons ha compartit, una de les impulsores. Aquesta xifra és rellevant, tenint en compte que el municipi consta de. Per tant, "", remarca l'alcalde, que espera que la posada en escena d'avuiPer la seva banda, el consistori s'ha sumat a la demanda redactanti que avui s'ha llegit davant del consultori de Cal Rosal. En concret, l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olvan, dona suport a l'acció iniciada pels veïns i veïnes, i n'agraeix la iniciativa, destacant que esdevé una forma de "". Tal com ha expressat Prat, "fem present el" i es posen a disposició d'altres municipis, especialment de la comarca, per unir forces i "". I és que, segons emfatitza l'equip de govern, "els consultoris, com les escoles, són". "Es tracta de serveis bàsics fonamentals per", sentencien.Segons ha expressat Prat, des del consistori "entenem la situació del Departament de Salut i les explicacions que ens arriben, que és que quan no hi ha un metge és perquè s'estan cobrint les baixes d'altres llocs on potser hi ha més demanda i més població, però". "Ja fa bastant temps que passa això, així que pensem quetreballant plegats", ha reiterat.I és que, tal com han fet constar al manifest i ha incidit posteriorment l'alcalde davant la premsa, des d'Olvan són partidaris quea la manca de professionals de la salut. ", per exemple, facilitant un habitatge o contribuir en part del salari amb un cofinançament". "", ha emfatitzat Prat.Amb tot, la conclusió a la qual s'ha arribat des de l'Ajuntament d'Olvan és que "hem d'anar a parar al moll de la problemàtica, que en bona part,", recordant que "en moltes ocasions, són professionals formats aquí i que marxen a fora a treballar perquè es guanyen millor la vida". Per aquest motiu, i tot i que valori que "està clar que hi ha un desplegament sanitari a tot el territori", la clau està en ". Aquesta és la gran pregunta", insistint que "la gent té capacitat per entendre les coses i és pacient, peròen el sistema primari i de proximitat".De fet, els mateixos presents reconeixen que se senten molt satisfets per l'atenció actual al municipi: "Nosaltres no tenim cap queixa del metge perquè n'estem molt contents", ha declarat, que ha puntualitzat que. En la mateixa línia, l'alcalde ha posat en valor que "sovint, i ho vam veure molt durant la pandèmia,".Per aquest motiu, des d'Olvan reclameni es posen a disposició de Salut per treballar en mesures a llarg termini i estructurals per millorar el sistema i fer més atractiu l'entorn rural pels professionals. Així, el manifest clou amb unaper tal que se'ls informi del context actual i identificar possibles vies de solució.