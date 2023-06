La JEZ obre un expedient disciplinari a Josep Lara, Abel Garcia i Jesús Calderer per l'ús indegut de les xarxes del Consell en període electoral

Sorpresa i tranquil·litat per part dels expedientats

La(JEZ) de Berga ha obert unper l'. Aquesta decisió s'ha pres davant la denúncia presentada, el passat 25 de maig, per part d'ERC i Alternativa Municipalista (Amunt),. La primera, sobre la instal·lació d'un pantalà flotant a la Baells, amb imatges dels tres membres del govern en funcions del Consell. La segona, per la posada en marxa d'una web per la venda de bitllets de bus de Patum, amb la presència de Lara i Garcia. I la darrera, es correspon a l'anunci del nou centre Spott Berguedà, amb l'assistència de Garcia.En concret, amb l'expedient es notifica la incoació d'una. El primer determina que "Des de la convocatòria de les eleccions i fins que se celebrin, o que utilitzi imatges o expressions coincidents o similars a les utilitzades en les seves pròpies campanyes per alguna de les entitats polítiques concurrents a les eleccions". I l'altre, recull que "Així mateix, durant el mateix períodeo projectes d'aquests, sigui quina sigui la denominació utilitzada, sense perjudici que les esmentades obres o serveis puguin entrar en funcionament en l'esmentat període".D'aquesta manera, i segons es recull en la denúncia present en l'acta del 21 de juny de la JEZ de Berga a la qual ha tingut accés Nació Berguedà, es considera que Lara, Garcia i Calderer "s'han aprofitat de la seva situació com a responsables polítics de l'Administració local perquè aquesta". Cal recordar que, els tres, van concórrer a les eleccions municipals del 28 de maig: Lara, com alcaldable de Junts a; Garcia, com a cap de llista del PSC a; i Calderer, com a líder de Junts aPreguntats per aquest mitjà, els afectats per l'obertura de l'expedient disciplinari s'han mostrat sorpresos per la decisió, ja que entenen que les publicacions denunciades no responien a la voluntat d'un anunci amb finalitat electoralista. "", ha apuntat Lara, que reitera que "". "S'ha tret de context", assenyala el president en funcions del Consell, que ha confirmat que estudiarà tranquil·lament la notificació per decidir com procedir.En la mateixa línia, Garcia exposa que en les peces assenyalades "no hi ha cap inauguració de res", i valora que el procediment "", els quals, apunta, van actuar prèviament perquè "es veien a venir" un mal resultat electoral. "", reclama Garcia. Amb tot, no s'ha mostrat preocupat per l'expedient, i ha confirmat que està en mans dels serveis jurídics del seu partit.