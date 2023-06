Les noves urgències de l'Hospital de Berga prenen forma i entraran en funcionament durant la tardor

Un dels futurs box d'atenció de les noves urgències de l'Hospital de Berga Foto: Lídia López

La futura sala d'observació, que constarà de set places Foto: Lídia López

L'accés a les urgències de l'Hospital de Berga que l'ajuntament ha d'arranjar Foto: Lídia López

Després de set mesos de treball,. Les actuacions d'estructures, divisòries, coberta, paviments i fusteria, així com les instal·lacions elèctrica, d'aigua sanitària, climatització, gasos medicinals, protecció contra incendis, enllumenat i comunicacions,de la quarta planta de l'edifici nou de l'hospital que,Aquest migdia, la gerent del Servei Català de la Salut,, i l'alcalde de Berga,, han visitat les obres acompanyats de la gerent de l'Hospital de Berga,, i del coordinador de manteniment de Salut Catalunya Central,, que els han anat presentant les diferents àrees i els serveis que els ocuparan.La primera novetat ressenyable, segons la gerent de l'Hospital de Berga, és a l'entrada del nou equipament.que pateixen les urgències actuals, i és queal servei. "Que tinguem aquest accés a peu pla pels usuaris és un canvi significatiu", destaca Baraldés, que també assenyala que, amb un mur que garanteix la intimitat entre uns i altres. De fet, la nova zona d'urgències compta amb un tercer accés, destinat exclusivament a l'arribada dels materials i recursos de l'equipament.Un cop travessat el llindar de la porta, s'hi ubicarà la, que es dividirà en tres zones: una per a pacients pediàtrics, una per a pacients respiratoris, i una pels pacients sense patologia respiratòria. Aquesta sectorització, segons Baraldés, respon a un. Per aquest espai, s'ha salvat el desnivell que presenta l'accés interior, des del mateix hospital, i en forma de rampa, amb la creació d'una plataforma del mateix nivell. I, per accedir a la sala, hi haurà, disponible tant des de l'accés de carrer com l'interior.Superada l'entrada, els equipaments d'atenció sanitària prenen protagonisme. Accessibles a banda i banda d'un passadís, es despleguen el, un, i. També hi ha lloc per uni un. Aquestes sectoritzacions són ben visibles avui dia, a l'espera d'avançar en el revestiment i administració de mobiliari i utensilis. Sigui com sigui, Vilalta ha emfatitzat el contrast entre el futur equipament i l'actual pel que fa a aspectes de qualitat ambiental:, i també més utilitaris, ja que s'han pensat "amb polivalència".D'altra banda, Baraldés també ha destacat que el box de crítics, amb capacitat per a dues persones, es reforçarà gràcies a la nova estratègia del Departament de Salut,, per a l'i, tenint en compte que la UCI referent del centre berguedà és a Manresa, el box berguedà, amb una assistència virtual que garanteixi una atenció adequada i de qualitat abans que es dugui a terme el trasllat de les persones ateses.Al final del passadís es presenta un darrer espai ample, que estarà presidit per la, on aquests professionals de la salut tindran el seu espai de treball (sigui per preparar la medicació o per redactar informes) i per descansar. Amb una sala oberta, podran tenir control de lesque s'han previst en aquest espai, i que serviran per donar mantenir a les persones que hagin rebut atenció i requereixin un temps d'espera per comprovar-ne el progrés. Això, han destacat des de l'Hospital,, però que actualment, no es pot donar sempre perquè no hi ha l'espai necessari. Així mateix, s'ha instal·lat un tub pneumàtic que, per tal d'enviar les mostres i evitar trasllats de sanitaris, optimitzant la tasca dels professionals.En darrera instància, en la visita s'ha posat en relleu la construcció de dos banys oberts als usuaris, la instal·lació d'un magatzem net i un de brut, dos despatxos per a la planificació del recurs, i la(SEM), que garantirà un accés ràpid i directe de les ambulàncies al mateix servei d'urgències, i dels seus treballadors al llarg de l'equipament, en cas de ser requerits. També s'ha fet èmfasi en els nous vestidors, ja finalitzats, i en eldels dos edificis de l'hospital, pel qual s'ha invertit més de mig milió d'euros, i que entre altres, garantiran l'alimentació dels quiròfans encara que marxi la llum. "", ha destacat Baraldés al respecte.", ha conclòs Oms, que ha assenyalat que "els berguedans coneixen la situació de les instal·lacions actuals de les urgències, amb uns espais petits que no estan adequats a les persones que atenem ni al treball dels professionals". Així, destacant la "inversió de gairebé 5,5 milions d'euros que hem fet a l'hospital", la gerent del Servei Català de la Salut celebra quePer la seva banda, l'alcalde de Berga, ha assegurat que el per a la seva posada en marxa "continua ferm", reiterant que les obres no són de complexitat. En concret, el consistori arranjarà la rotonda actual que hi ha just davant de l'edifici per garantir la circulació de les ambulàncies, i estabilitzarà el talús que limita l'espai de l'hospital. D'altra banda, també ha avançat que, per tal de reobrir l'estacionament de terra que va quedar tancat ja fa més d'un any , ien el vial d'accés a les futures urgències.