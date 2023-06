Berga clou sis dies de Patum amb un penúltim salt de Plens vibrant

La Guita xica, en el primer salt de Maces de la nit Foto: Lídia López

El primer ball de l'Àliga de la Patum Completa de Diumenge Foto: Lídia López

La Patum 2023: Patum Completa de Diumenge Foto: Laia Mascarella

La meteorologia s'ha comportat en els darrers salts de lad'aquest vespre. Després d'una Lluïment passada per aigua , i d'una tarda de pluja que anunciava els pitjors presagis, el cel ha fet les paus amb els berguedans i els ha ofert una darrera nit de Corpus estable meteorològicament i deL'entusiasme de viure la festa berguedana per excel·lència ha xocat amb la tristor, creixent a mesura que avançava la nit, per. Però això no ha impedit un seguit de salts carregats dei elineludible de la festa.És, a més, una jornada per, que l'any vinent estrenaran vestuari a càrrec del dissenyador berguedà. Han estat, doncs, dies per capturar a la memòria l'actual aspecte dels Gegants, que es renoven el 2024.Sigui com sigui, la placidesa de la plaça, aparentment menys ocupada que el dijous (almenys, en els primers salts),, especialment per part dels membres de les comparses a l'hora de fer les rotllanes pels balls. I també, els seus crits, especialment en el salt de l', ja que el silenci fa que es propulsi més el so.Però, novament,, que a mesura que anaven passant els salts a la plaça, anaven prenent forma a la Ribera. La velocitat que han agafat les comparses no han ajudat a la calma dels vestidors, que s'havien d'afanyar a col·locar. Amb aquesta situació ha arribat el gir del segon ball de la nit dels Nans nou, deixant pas a una espera d'aquelles que es fa lenta pels més entusiasmats perL'hora assenyalada ha estat quan quedaven 10 minuts per la mitjanit, quan les llums de la plaça Sant Pere s'han apagat i els fuets s'han anat encenent per donar pas a un escenari de. L'olor de pólvora ha impregnat ràpidament l'espai, que ha esdevingut novament el cau ideal dels dimonis a Berga. I, al cap de quatre minuts,Amb tot, el primer salt de Plens s'ha desenvolupat, allargant una mica més la ratxa d'èxit dels darrers anys sense que se n'aturi cap. Així ho recordava unes hores abans l'alcalde de Berga,, que ha valorat al respecte que això ", de vestir-los, i de la coordinació amb la resta de comparses", precisant, però, que "el mèrit principal és seu".D'aquesta manera, La Patum entona els seus darrers compassos ique, una vegada més, han posat el nom de la ciutat al mapa mundial del millor patrimoni cultural i han fet créixer una mica més la història i la tradició local per la seva festa més estimada.