La Patum de Lluïment de la pluja

La pluja ha tornat a ser la. La darreraha estat passada per aigua, i és que, malgrat que el cel es mantenia estable, quan faltaven 10 minuts per a l'inici de la festa,Als baixos de l'Ajuntament,i, a estones, relativament forta. No obstant això, els patumaires han resistit, i la plaça s'ha anat veient plena durant tots els salts de Lluïment.. El sol de justícia d'un migdia d'estiu ha donat pas a. El fum de les Maces i les Guites han tapat encara més la plaça. Unes Guites que han tingut més feina que mai a cremar paraigües (tot i que avui eren presents amb raó). Fins i tot l'alcalde de Berga,, ha hagut de deixar el seu per poder recollir la bota que, com és habitual, li ha fet arribar la Guita grossa.L'Àliga ha fet el seu ball amb molta cura per evitar una relliscada i, de seguit, els Nans vells han saltat amb el cap cobert per salvar-se del ruixat. En canvi, no ho han fet els Gegants, que. I, per la seva banda, els Nans nous també han optat per cobrir-se.Sigui com sigui,, quan l'organització n'ha anunciat per megafonia la suspensió per la pluja. La notícia no ha estat ben rebuda per la plaça, que ha començat a xiular i cridar,, acontentant una mica els assistents. D'aquesta manera, ha clos. Ara,per saber com es desenvoluparan els salts aquesta nit.