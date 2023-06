Sant Pere salta pletòrica en el primer salt de Plens del 2023

La Geganta nova, aquesta nit Foto: Bernat Cedó

Un ple s'acaba de vestir a la Ribera Foto: Bernat Cedó

💥 LA PATUM '23 | Així ha estat el primer salt de Plens del 2023https://t.co/aKlFMKuomW pic.twitter.com/rmGf7IDnPn — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 8, 2023

La plaça Sant Pere de Berga s'ha banyat en foc durant uns minuts gràcies al, en la Patum Completa d'aquest dijous. El centenar de plens, equipats de vidalba i fuets, han aturat el temps a la ciutat durant una estona, i han inundat de pólvora i fum la plaça.El camí fins la festa gran de la nit, però,: la gran afluència d'assistents han dificultat la celebració de més d'un salt. El primer, el dels Turcs i Cavallets, que novamentper fer el seu ball. També hi ha hagut més empentes del compte en salts com el dels Nans Vells o els Gegants. I tot plegat,per l'aglomeració que es vivia a la plaça. Cal recordar que, segons ha recordat aquest matí l'alcade de Berga,, la capacitat de Sant Pere és d'unes 6.000 persones i, que quan es detecta que l'afluència ha arribat al seu màxim, es prenen mesures com la de tancar els accessos.Sigui com sigui, els berguedans i patumaires vinguts d'arreu han saltat, han ballat i han cridat al llarg de la nit,. L'inici de la festa ja ha estat amb honors, amb el cant del Segadors i el desplegament d'una gran estelada que ha ocupat pràcticament tot el llarg de la plaça. La bandera, hi havia una inscripció ja vista en altres ocasions a la ciutat: República Catalana., que també s'han sentit en més d'una ocasió, així com les proclames, novament per a la independència.Aquesta era l'escena a la plaça, perquè de l'altra banda, a la plaça de la Ribera,que, minuts més tard, feien història. Al torn del segon ball de l'Àliga, els plens anaven prenent forma col·locant-se les benes i les corones. Així, amb els darrers compassos del ball dels Nans Nous, s'ha iniciat aquella espera tensa,i s'hi han anat distribuint, també a Doctor Saló.I així, finalment, just passada la mitjanit, s'han apagat els ploms de la plaça i,. El salt s'ha desenvolupat sense incidències, fins sl moment que els saltadors, plens i acompanyants han començat a abandonar la plaça i. Afortunadament, l'actuació dels serveis d'emergència ha estat ràpida, i se l'ha pogut assistir de seguida, víctima d'una lipotímia.