Arrenca oficialment La Patum 2023

Els Gegants nous segueixen el camí que ha iniciat el tabaler Foto: Lídia López

💥 LA PATUM '23 | Ja està en marxa el Passacarrers del migdia. Ja ha començat #LaPatum 2023 a #Berga pic.twitter.com/shJYim1cTY — NacióBerguedà (@NacioBergueda) June 7, 2023

Les dotze han tocat.. El Passacarrers del migdia, amb el Tabal i els Gegants fent passada per la ciutat, han donat el tret inicial als actes oficials de La Patum d'enguany. El temps ha donat una treva, amb una jornada que, fins i tot, ha consentit la sortida tímida del sol. I, de fet,, lluny d'aquells dimecres al migdia tòrrids."Penso que, per a la majoria, o com a mínim per a mi,", ha declarat l'alcalde de Berga,, instants abans d'arrencar la festa, tot afegint que "sobretot, amb el primer ballet de Gegants a les vuit del vespre. Per a mi, no hi ha res comparable a això".D'aquesta manera, puntual a les 12.00 hores i a posteriori al repic de les campanes,, en el qual, acompanyat dels quatre Gegants, recorreran la ciutat.Sigui com sigui, aquest inici de festa s'ha donat amb tranquil·litat, sota la premissa d'un Corpus com els de sempre i sense la incertesa posterior a la Covid. "L'any passat, era la represa ide com seria La Patum després de dos anys de parada obligatòria.", ha valorat l'alcalde.Amb tot, les sensacions per a la primera jornada de Patum d'enguany és d'una celebració força "berguedana", ja que segons Sànchez "no demanem el DNI per venir a La Patum, però sí que és veritat que". D'aquesta manera, l'expectativa és que el dia de major afluència sigui demà, perquè tal com ha indicat l'alcalde, "el dia amb més afluència de gent de fora i antigament era diumenge,", a banda del dissabte, que "també ens acompanya molta gent de fora perquè l'endemà és festa".