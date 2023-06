La Patum de la Llar se sobreposa a la pluja en l'edició especial a Sant Pere

Un instant del salt de Nans Vells de La Patum de la Llar 2023 Foto: Lídia López

Un salt complet: de Turcs i Cavallets fins als Plens

Alguns dels plens que han saltat aquesta tarda Foto: Lídia López

Convidats a continuar a la plaça

El Gegant nou de La Patum de La Llar Foto: Lídia López

La pluja ha estat la protagonista no desitjada ded'enguany. Quan gairebé era el moment de donar el tret de sortida, a les 18.30 hores, un ruixat abundant ha impedit l'inici de la festa i l'ha ajornat 30 minuts. En aquell moment, s'ha fet un forat al cel que ha permès als usuaris i usuàries de La Llar engegar la seva Patum, que malauradament,. Però la voluntat era ferma, i malgrat que el temps no convidés a celebrar, res ha frenat les ganes de saltar i ballar de laque han pres aquesta responsabilitat."La farem tant sí com no", deia la presidenta de la Fundació la Llar,, mentre la gent mirava al cel esperant que la pluja abandonés la plaça. Des de la Fundació s'han mostrat molt satisfets pel fet de ser a Sant Pere, ja que tal com ha emfatitzat la presidenta, "", afegint que "posa de manifest que els nostres nois i noies formen part de Berga, o sigui, que".En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de Drets Socials de la Generalitat,, que ha estat convidat a veure la celebració des del balcó de l'Ajuntament. "", ha declarat el conseller, que ha incidit que aquesta acció serveix "per expressar que volem construir i estem construint una societat inclusiva, que garanteixi drets a tots els ciutadans". "", ha sentenciat Campuzano.Una seixantena d'usuaris i usuàries han estat les encarregades de dur a terme els balls de. Com en la resta de les Patums, els salts s'han anat celebrant, des dels Turcs i Cavallets aprofitant el forat que ha fet la pluja, i successivament. Els paraigües han estat el complement no desitjat en els salts dels Gegants, els Nans i les Guites. Fins i tot, la solemnitat de l'Àliga s'ha vist pertorbada per aquests elements. I és que, tant desitjar la pluja, aquesta ha fet acte de presència en el moment més inoportú.En tot cas,, que han anat desenvolupant els seus balls com si la pluja no existís. No ha estat fins al torn dels Plens que, davant d'un nou episodi de ruixat intens, s'ha decidit aturar la festa una estona, a l'espera que l'aiguat mitigués de nou. I, malgrat que la pluja continués regant la plaça, davant la primera mostra de descens de la intensitat, gairebé una trentena de Plens han sortit a la plaça coberts de vidalva per plantar cara de nou al temps, posant punt final a la seva Patum amb un seguit de salts de Tirabols.Amb tot, i malgrat el context meteorològic,, i han assegurat que valoraran l'oferta que l'Ajuntament de Berga els ha traslladat en més d'una ocasió: que es quedin a la plaça d'ara endavant. "Veiem que hi ha molta il·lusió per totes bandes, així que ho valorarem", ha reconegut la presidenta, que ha explicat que "". I és que, tal com ha compartit Camprubí, "La Patum no només és el que veiem a la plaça, sinó que".Per la seva banda, l'alcalde de Berga,, ha reiterat la invitació del consistori a La Llar a romandre a la plaça, tot i apuntar que "entenc que tinguin els seus dubtes" per les qüestions logístiques que ha manifestat la presidenta de la Fundació. Sigui com sigui, l'alcalde ha indicat que, tant si decideixen quedar-se com si no, "per l'Ajuntament no serà", reiterant que "".Més enllà del dia d'avui,. "D'entrada, que plogui no és dolent, perquè venim d'uns mesos molt complicats, així que ho hem de celebrar", ha detallat l'alcalde, que ha compartit que segons les estimacions del regidor d'Urbanisme i meteoròleg del Meteocat,, si bé "". "Anirem al dia a dia", ha precisat Sànchez, que reitera que "tenim protocols i,", recordant que, l'any 2014, va ploure molt però no van parar i, en canvi, el 2016 sí que es va arribar a aturar el Passacarrers per la pluja.