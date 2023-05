David Font triomfa a Gironella: consulta els resultats del Berguedà

David Font ha assolit una d'aquelles fites difícils de veure en els processos electorals, a excepció d'aquells dels pobles petits. La seva nova plataforma independent, Més x Gironella, ha sumat la totalitat dels 11 regidors disponibles, després de rebre el 91,31% dels vots. "Contents i satisfets, i extremadament agraïts per l’amplíssim suport obtingut" ha escrit Font a les xarxes socials un cop s'ha conegut el resultat, afegint que "i sobretot, compromesos en un projecte i per treballar per a la ciutadania".





Gironella 2023 Totes les dades Cens total: 3.678 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.121 57,66% Abstencions: 1.557 42,33% Vots nuls: 82 3,86% Vots en blanc: 66 3,23% Partit Vots % Regidors

Berguedà 2023 Totes les dades Cens total: 31.102 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 18.257 58,70% Abstencions: 12.845 41,30% Vots nuls: 497 2,72% Vots en blanc: 480 2,63% Partit Vots % Regidors

Una mica més al sud, el tercer municipi més gran de la comarca canvia de color.(Avancem Junts) s'ha imposat a(Amb Tu Fem Puig-reig) i serà la primera alcaldessa de Puig-reig . També s'albiren canvis a Bagà, ja que la llista més votada ha estat la de(Compromís per Bagà), mentre que la de l'actual alcalde,(XBagà) ha quedat amb un regidor menys: 5 i 4 respectivament. Completa el consistori Bagà Endavant, amb 2 regidors.Més cares noves poden arribar a Cercs, ja que la llista més votada ha estat la liderada per(Som Cercs) per davant de l'actual alcalde,(Junts), malgrat que empaten en regidors. Els dos regidors de Tots Fem Cercs o el del Piber tindran la clau per desencallar la pugna. L'altre municipi on s'ha girat la truita és Guardiola de Berguedà, on(Agrupació d'Electors de Guardiola) s'ha imposat per nou vots a(Junts) i passa a tenir majoria amb 4 de 7 regidors disponibles.Però també n'hi ha que revaliden el càrrec, com(Som Avià) que es torna a imposar per 8 regidors a 3 a la candidatura de(Fem Avià) a Avià, o(ERC) a la Pobla de Lillet, repetint el resultat de 6 a 3 regidors, respecte de(Junts).I als pobles més petits, què han decidit? Doncs a Gisclareny s'han decantat de forma unànime per, a Sant Jaume de Frontanyà han escollit, a Fígols ha guanyat, i a Capolat torna a agafar la vara. A més, tampoc hi havia marge de sorpresa en indrets com Borredà (), l'Espunyola () i Vallcebre (), on només concorria una candidatura.Pel que fa als colors, la CUP ha guanyat, a més de Berga , a Olvan i Casserres, ambrespectivament. Junts s'ha imposat a Castell de l'Areny (), Castellar de n'Hug (), Castellar del Riu (), Montmajor (), Santa Maria de Merlès () i Viver i Serrateix (). Així mateix, ERC ha sumat les batllies de Gósol (), Montclar (), La Quar (), Sagàs (), Saldes (Dolors Jiménez), Sant Julià de Cerdanyola () i Vilada (). Per la seva banda, a la Nou de Berguedà s'han imposat els independents Per Un Poble Viu, ambal capdavant.