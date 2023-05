La CUP guanya a Berga per tercera vegada consecutiva

Judit Vinyes i Ramon Safont, els dos regidors que BeGI tindrà a l'Ajuntament de Berga Foto: Lídia López

Cares llargues a Junts i ERC

Berga 2023 Totes les dades Cens total: 12.306 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 6.389 51,91% Abstencions: 5.917 48,08% Vots nuls: 123 1,92% Vots en blanc: 142 2,26% Partit Vots % Regidors

. Amb un total de 1.886 vots (30,09%), la llista encapçalada perha aconseguit sumarde la capital berguedana, dos menys que el 2019, i serà la candidatura que pugui portar el lideratge d'unes negociacions que s'esperen a partir de demà. I és que,i estarà més fragmentat en aquest mandat.", ha reconegut Sànchez un cop l'escrutini ha arribat al 100%. Els candidats i simpatitzants aplegats a Cal Panxo han celebrat el triomf amb una foto de família i una traca, sabent que tenen la paella pel mànec a l'hora d'encetar les negociacions pel nou govern. "", ha recalcat l'alcaldable, que s'ha instat a "".L'alegria també es respirava a la seu del PSC, ja que la proposta d'ha sumat adeptes, passant d'un regidor a tres. "Estem molt contents", ha explicat l'alcaldable socialista, que ha destacat que "". Amb tot, ha emfatitzat que "".En una de les altres seus on s'ha repartit cava ha estat la de Berga Grup Independent, que entra al consistori berguedà amb dos regidors. "", ha compartit la cap de llista,, que ha posat de manifest que "pensàvem que un bon resultat era entrar a l'ajuntament amb un regidor per tal de començar a treballar i tenir visibilitat,".A l'altra cara de la moneda s'hi han trobat les candidatures de Junts i ERC. Pel que fa a la primera, repeteix com la segona força, malgrat que també perd regidors: passa de 6 a 4. "", ha precisat l'alcaldable de Junts,, que ha apuntat que "la fragmentació de vot ens castiga molt". En tot cas, reconeix que "". D'aquesta manera, ha reiterat que "qui ha de liderar la iniciativa de govern és la CUP perquè és la llista més votada", tot i remarcar que "perd la posició còmoda".Per la seva banda,, cap de llista d'ERC a la capital berguedana ha confessat que "". La formació republicana conserva els dos regidors al consistori, malgrat que passa a ser la darrera força en nombre de vots. "", ha incidit l'alcaldable. Amb tot, des d'ERC estan satisfets per mantenir els regidors i apunten que "els que han guanyat en nombre de regidors i vots" de cara a constituir el nou govern de Berga.