L’Incasòl inicia la comercialització del Polígon d’Olvan

L'espai, sobre el mapa, que ha d'ocupar el Polígon d'Olvan Foto: Incasòl

Alegria de la patronal

L'(Incasòl) ha iniciat el procés de comercialització del sector d'activitat econòmica Rocarodona-Olvan, més ben conegut a la comarca com el. Així ho ha anunciat l'empresa pública, depenent del Departament de Territori, en un comunicat de premsa, on ha detallat que, en total,, totes elles per a indústria aïllada i per a usos principalment industrials, comercials i oficines.Les parcel·les que ara es comercialitzen formen part de l'estipulada com a, i tenen superfícies variades: entre els 13.000 metres quadrats de sòl de la més gran i els 1.800 de la més petita . El termini per presentar les sol·licituds per adquirir una de les parcel·lesi es pot tramitar telemàticament

"Estem molt contents, perquè hem assolit una primera fita molt important", ha declarat el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), Josep Maria Serarols, que ha emfatitzat que des de la patronal "hem estat donant sortides perquè la Fase 1 anés com ha anat: que s'optés per la seva venda completa".



Ara bé, la tasca de l'ACEB no s'atura aquí, i de moment, ja han organitzat una reunió el dijous amb una vintena d'empreses interessades en el concurs públic i els tècnics comercials de l'Incasòl, per tal que aquest resolguin els dubtes dels empresaris. "Sabem que hi ha un nombre important d'empreses interessades", ha remarcat Serarols.

En definitiva, la patronal destacai que ara recull els primers fruits, malgrat que només sigui el principi: "La pressió i insistència ha culminat amb un primer resultat satisfactori, però continuarà perquè", ha puntualitzat el president de l'ACEB, que ha celebrat que "".