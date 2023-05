L'Ajuntament de Berga referma que l'accés a l'Hospital estarà disponible quan les obres a Urgències acabin

Oportunisme electoral

L'equip de govern de l'treu ferro a l'afer de les declaracions del conseller de Salut, sobre els terminis de les obres a les noves Urgències i l'arranjament dels accessos a l'Hospital de Berga . En declaracions a Nació Berguedà, el regidor d'Urbanisme,, ha refermat que l'actuació que ha de tirar endavant el consistori estarà a punt per a la posada en marxa del nou equipament, mentre que el regidor de Municipalitzacions i Recursos Humans,, ha valorat que les paraules del conseller no constituïen una "crítica ferotge" sinó que és "un comentari per fer coincidir els dos projectes".", ha informat Serra, que ha afegit que l'actuació "". "No ens preocupen els terminis", ha incidit el regidor, que ha asseverat que "". En concret, el projecte contempla "diverses actuacions puntuals" al llarg del vial d'accés a aquesta part de l'Hospital, per això, "". Així, aquelles que no siguin urgents per a la posada en marxa del nou equipament, "s'aniran fent un cop les Urgències ja estiguin operatives".Per tot plegat, tant Aleix Serra com Ramon Camps, desvinculen les paraules del conseller d'una voluntat d'atacar el consistori. "No ens ha creat alarma.. No penso que el conseller hagi volgut fer veure que hi ha unes mancances, sinó que tots tenim nervis perquè volem que surti bé", ha compartit Camps, que incideix que "". "", conclou el regidor, pertanyent a ERC.En la mateixa línia, i representant la posició de la CUP, Serra reconeix que "inicialment, ens va alarmar, però ràpidament vam parlar amb ERC i els portaveus de l'oposició per compartir com avança el projecte i aclarir la qüestió". En tot cas, el regidor d'Urbanisme també valora que les declaracions del conseller "".Sigui com sigui, pel moment que s'han donat les paraules de Manel Balcells,. L'oposició, a través dels regidors i també alcaldables de PSC i Junts, només va trigar 24 hores a demanar explicacions a l'equip de govern . I, de retruc,", comparteix Serra, que valora que "". En tot cas, reitera que "l'Hospital de Berga és una infraestructura vital per la ciutat i la comarca" i que la CUP "ja va fer un pas important el passat mandat encaminant el trasllat de la gestió al Departament de Salut". "", ha posat en relleu el regidor, que ha sentenciat que "".Per la seva banda, Camps reflexiona que "", i acusa l'oposició de "". Així mateix, assegura que "des de Berga sempre hem reclamat més coses a l'Hospital, no només aquests quatre milions d'euros que ara s'inverteixen a Urgències, volem més", però que, en tot cas "". Per tot plegat, el regidor apunta que "".