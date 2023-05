La CUP treu pit de la futura estació de busos a l'acte central de campanya

🚍 TINDREM ESTACIÓ DE BUSOS

Una mobilitat menys automobilitzada

d'acció de govern per a la pròxima legislatura, si les urnes els fan confiança per tercer mandat consecutiu., una croada pendent de resoldre des de fa anys a Berga i que l'actual equip de govern haurà aconseguit desencallar. És per això que la formació n'ha tret pit, i l'ha situat com"La llàstima és que no hi hagi ja les màquines treballant", ha lamentat el regidor d'Urbanisme i número tres de la llista de la CUP,, que ha assenyalat a la lentitud dels tràmits i la burocràcia de la Generalitat com a principal causa de l'endarreriment. Amb el projecte sota el braç,, apuntant a un "revulsiu" per a la zona, amb un arranjament conjunt que inclourà tapar la part de dalt de la claveguera oberta i fer una unió amb el Vall de Baix, a banda d'una nova actuació d'embelliment i plantada d'arbrat., que comptarà amb set andanes i un edifici de serveis. A banda, per tal de garantir la seguretat del trànsit, es regularà l'accés dels autobusos, a la cruïlla entre la rotonda de la BP i el carrer Pere III,La pluja ha obligat a traslladar l'acte al Pavelló de Suècia, amb la conseqüència que, inicialment, ha tingut més aparença de classe magistral que d'acte de campanya (si no fos per les consignes electorals). Ara bé,, primer només amb l'alcalde i alcaldable,, i després amb Aleix Serra i la número quatre de la llista, l'anestesiòloga, ha anat animant als presents. Les seves demandes han estat precises i sobre qüestions del dia a dia, com la contaminació acústica, la urbanització inacabada dels Pedregals o l'optimització dels tràmits al consistori.Però l'estació d'autobusos no ha estat l'única gran obra exhibida en aquesta jornada central de campanya. Aprofitant la seva trajectòria professional, Corominas ha parlat de les iniciatives en matèria de salut. En aquest sentit, la CUP ha avançat que, si reedita l'alcaldia,, que després de la cessió de l'Hospital, ha estat municipalitzada. "És una empresa difícil", ha avisat Corominas, malgrat que ha evidenciat que aquest pas és el natural després d'implementar-lo a l'Hospital. Encara en matèria d'atenció sanitària, i sobre la manca de professionals de la salut, la número quatre de la CUP ha fet referència a: fer valdre la qualitat de vida al territori; i, de postgrau o universitària, lligada a la natura. Aquesta línia, ha recalcat l'anestesiòloga, pot aportar noves motivacions professionals als sanitaris, que podrien exercir la docència i la investigació, més enllà de la pràctica sanitària.Un dels altres eixos que seran cavall de batalla de la formació és el model de ciutat en relació amb la mobilitat., que digui adeu a les actuals voreres extremadament estretes en alguns punts per passar a un format que doni continuïtat al de la Ronda Moreta:. I, per contrarestar la pèrdua d'aparcament que implicaria, la formació s'emplaça en. En aquesta línia, la CUP també vol fer bon ús a les places d'aparcament del Mercat Municipal, que segons ha apuntat Sànchez, haurà de complementar-se amb espais per a les entitats, per al comerç i el coworking de comunicació., a banda de la construcció d'un bloc de pisos destinat a l'habitatge social en l'edifici que l'Ajuntament té en propietat en aquell emplaçament. I, per acabar de rentar la cara en aquesta zona, la formació també assenyala a la, mentre no es pot fer realitat la Casa de la Patum.En darrera instància, algunes de les altres accions que la CUP vol implementar és, reforçar l'acompanyament a les entitats, treballar per trencar les desigualtats en l'assistència a extraescolars per part dels alumnes de la ciutat, dotar de múscul econòmic les assemblees de barri , fer créixer la Patum, iL'acte ha comptat amb l'acompanyament musical de Format 3, i ha culminat amb una "sorpresa" en forma de vídeo:. "La nostra ciutat portava més de vint anys endeutant-se. Deixar-la, ara que l'hem començat a sanejar, en mans d'aquells que la van arruïnar sí que seria un autèntic crim", declara Sànchez, encarnat en