The Tyets i Brams, caps de cartell de les Barraques de Patum aquest 2023

La clau de l'acord radica, fonamentalment, en dos aspectes: la limitació, mitjançant un sistema electrònic i automàtic, del màxim de decibels durant les actuacions a 80; i la reducció de l'hora final dels concerts, que de mitjana, acabaran unes dues hores abans que el que es plantejava l'any passat. "És una molt bona proposta per part de l'Ajuntament, i celebrem que les entitats també ho hagin acceptat", ha declarat Malé, que ha incidit que durant els concerts que es van poder dur a terme l'any passat i que van comptar amb aquesta limitació de decibels "a dins de la residència, podíem fer una vida relativament normal". "S'ha trobat una proposta coherent que garanteix un equilibri entre la celebració de la festa i la convivència dins el centre", ha incidit la gerent, que ha agraït "la bona voluntat per part de l'Ajuntament i les entitats".



Ara bé, aquest acord que avui han formalitzat públicament totes les parts ha comportat un treball llarg. En acabar l'edició del 2022, i tal com ha precisat el regidor de Joventut, el consistori va començar a estudiar possibles ubicacions, posant sobre la taula un total de cinc. Dues es van descartar al moment pel fet de no ser espais municipals. El tercer va ser el pati de l'Institut Guillem de Berguedà, si bé, per motius de seguretat, els cossos responsables van desestimar aquest emplaçament. La quarta ubicació estudiada va ser l'avinguda del Canal Industrial, on anteriorment ja s'havien celebrat els concerts de Patum, malgrat que els diferents agents de seguretat i emergències també van coincidir en desaconsellar aquest espai. A banda, l'estudi acústic encarregat per tenir més dades d'aquest emplaçament, tampoc va resultar favorable.



El cinquè i darrer espai contemplat va ser la plaça Cim d'Estela, espai que Bombers, SEM i Policia Local van veure amb bons ulls pel que fa a l'assistència de possibles emergències o en cas de necessitar un desallotjament ràpid i eficaç, a banda de valorar positivament l'amplitud de la plaça. Així, segons Santiago, s'encarrega un nou informe acústic per minimitzar l'impacte i "s'indica que, amb els valors plantejats, es poden tirar endavant els concerts". Paral·lelament, el consistori també s'ha estat assessorant amb el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, el qual "ens ha validat tots els passos".



Amb tota aquesta informació sota el braç, el darrer punt va ser reunir-se amb l'equip de Berga Residencial, els residents i familiars, i els veïns de la plaça. Segons el regidor, les trobades van anar bé, i per això ha estat possible dissenyar un cartell amb tres dies de concerts, amb decibels limitats, i un horari fins a les 02.00 dijous i divendres, i fins a les 04.00 hores el dissabte. Els caps de cartell són The Tyets i Brams, que coincidiran com a final de festa el dissabte a les 23.20 i a les 02.00 hores respectivament. Aquell dia, també actuaran Cactus (20.00) i Maluks (21.45). El dijous, els concerts arrencaran a les 18.00 hores amb La Salseta del Poble Sec, i continuaran omplint de música el vespre i la nit Tribade (20.45), Auxili (23.00) i Lo Puto Cat (01.00). Finalment, el divendres, pujaran a l'escenari Cafè Trio (18.30), Acts of God (21.00), Juanxo Skalari & la Rude Band (22.30) i QNDA (00.30).

Fer créixer la Patum i la seva agenda

Per tot plegat, Sànchez passa pàgina dels fets del 2022, declarant que "en la política, com a la vida, a vegades hi pot haver algun malentès. Però el passat el deixem al passat. No hi ha cap mena de rancor, i la mostra és que de seguida vam començar a mantenir reunions per mirar d'acostar postures i que el que va passar l'any passat no es tornés a repetir". "El que hem d'aconseguir, entre tots, és potenciar la Patum, que tothom quedi enlluernat per la festa i que hi hagi satisfacció per tots els implicats", ha sentenciat l'alcalde.



I és que, segons Sànchez, "la Patum no s'atura aquí i continuarà creixent", i recordant que "d'ençà de la pandèmia, hem treballat especialment perquè la Patum no només siguin els passacarrers i la plaça, sinó fer-la créixer en dies, espais i activitats". En aquest sentit, i lligat a les actuacions de Barraques, l'alcalde ha refermat que "l'espai de cultura és un puntal", i per això han fet mans i mànigues perquè tornin a ser una realitat.



Amb tot, Sànchez ha insistit que "la línia que ha agafat la Patum és la correcta" i ha apuntat que "la Patum que coneixíem abans de la pandèmia difícilment tornarà, i tindrem una festa que any rere any guanyarà espais i finançament". En aquest sentit, ha avançat que "tinc un horitzó molt clar, i és que l'any que ve passaran coses molt interessants al voltant de la fira que tenen a veure amb la gastronomia", si bé ha puntualitzat que "ja anunciarem quan toqui, si toca".



, que novament, se celebraran a la. Així ho han compartit avui l'alcalde de Berga,, el regidor de Joventut,, lagerent de Berga Residencial,, i, com a representant de les entitats coorganitzadores dels concerts, assegurant que l'Ajuntament de Berga, els veïns de la plaça i Berga Residencial han arribat a una entesa després que, l'any passat, un jutge acabés prohibint la celebració dels concerts fruit de la denúncia aleshores interposada per la residència.