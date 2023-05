L'ACEB i Agbar renoven el conveni de col·laboració per impulsar Firhàbitat

L’, companyia gestora del cicle de l'aigua i serveis mediambientals a diversos municipis de la comarca, han renovat el conveni per col·laborar en l'organització de, la fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica de Catalunya que organitza l'ACEB.L'acord ha estat formalitzat pel president de l'ACEB,, i la gerent territorial d'Agbar,. La companyia d'aigua contribueix per tercer any en l'impuls d’aquesta fira, centrada en la millora de la salut dels domicilis i en l'estalvi energètic, i que enguany se celebrarà elsSerarols ha valorat molt positivament que una companyia com Agbar doni suport a Firhàbitat. Així mateix, ha recordat que la Fira de la Bioconstrucció i l'Eficiència Energètica és un projecte tractor per l'ACEB i pel Berguedà: "Tenim el privilegi d'estar en una comarca on encaixen molt bé", ha explicat, afegint que "per posicionar-nos en aquest sector en creixement".Per la seva part, Guirado, ha destacat que aquesta aliança mostra el. "Anem més enllà de la gestió del servei d’aigua i col·laborem amb el teixit econòmic i social dels municipis on operem per afavorir el desenvolupament local, la cohesió social, la innovació i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania", ha afirmat.Amb tot, tant des de la companyia de l'aigua com des de l'associació, consideren quei contribuir al desenvolupament econòmic de la comarca.