Junts per Berga apostarà per posar al dia el POUM com a «punt clau» per aconseguir «la ciutat que volem»

Una modificació amb consens

ha engegat la campanya electoral de forma discreta, però decidida. I és que, en una roda de premsa convocada al seu local, el seu alcaldable,, ha compartit l'element que per a la formació esdevindrà "clau" per a aconseguir "el model de ciutat que volem": modificar el(POUM). "És el pal de paller del nostre programa", ha emfatitzat Caballé, que ha incidit que buscarà el màxim consens amb la resta de grups municipals per fer-lo realitat.Tal com ha detallat l'alcaldable de Junts, l'actual POUM data del 2005, si bé "no s'ha desenvolupat res del previst". Però va més enllà, i indica que l'anterior, del 1986, "tampoc es va acabar de desplegar". En aquest sentit, per la formació és hora de posar al dia aquest document que esdevindrà, posant en relleu que "Junts per Berga està disposada a entomar el repte que la CUP no ha afrontat en vuit anys". I és que, segons Caballé, "", i la inacció de l'equip de govern es posa de manifest amb una manca de "model de ciutat".En concret, el candidat de Junts ha posat sobre la taula les principals accions que han de derivar de l'actualització del POUM. En primer lloc, defensen que permetrà, fent referència especialment a la zona dels Pedregals, i. D'altra banda, defensen que servirà peri per, incidint en el Cinema Catalunya. Així mateix, també fan referència a la flexibilització de la normativa de cara ai a l'establiment d'unadequat per a la realitat actual.Ara bé, un dels punts més rellevants que des de Junts incorporen i està directament relacionat amb la modificació del POUM és la, amb un futur vial que connecti l'estació d'autobusos que allà s'hi projecta amb la C-16. Aquest fet, incideixen, és indispensable per tal que el projecte tingui sentit en aquell emplaçament. "", ha reiterat Caballé, que s'ha mostrat esperançat que aquesta actuació permeti "". En la mateixa línia, l'alcaldable ha afegit que tota aquesta actuació es pot enllaçar amb la urbanització de la zona que va dels Quaranta Pilans a l'institut, permetent a la ciutat créixer "amb ordre".Malgrat la clara voluntat de fer realitat aquest nou POUM, des de Junts per Berga han insistit que. Per aquest motiu, asseguren que si accedeixen al govern, s'asseuran amb totes les forces polítiques presents a l'Ajuntament després dels comicis locals per arribar a un, amb l'esperança que l'entesa pogués ser majoritària i, fins i tot, unànime. Però no només tindran en compte els representants polítics, sinó que Caballé assenyala que volen incloure en el diàleg a altres actors com, entre d'altres, per tal que el consens sigui més ampli.Amb tot, i encara que el cap de llista de Junts no hagi marcat un termini en el calendari respecte del temps que es pot allargar el treball per a l'actualització del POUM, sí que ha aproximat els terminis fent referència a. En tot cas, esperen que un cop acabat, aquest document