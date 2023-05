L'Ajuntament de Berga situa la licitació del nou contracte de neteja viària passat l'estiu

L'equip de govern de l'confia a tenir enllestit elabans de l'estiu, per tal de treure'l a concurs i. "S'està fent la feina per actualitzar el contracte i fer la licitació a continuació, cosa que podrà culminar el nou equip de govern passat l'estiu", ha apuntat el regidor de Via Pública,La qüestió del contracte de neteja viària caducat ha sortit a debat, en el ple ordinari de maig, fruit de les propostes de(REC) incloses en l'ordre del dia, que es corresponen a, com és el cas del servei de neteja viària. En aquest sentit, l'oposició ha reclamat, una vegada més,, que segons assenyalen, afecta el benestar econòmic dels treballadors i l'empresa concessionària.", ha ressaltat el portaveu de Junts per Berga,, que ha alertat que amb l'acció aprovada ahir, es podrien saldar els comptes pendents del primer trimestre d'enguany, però no la factura del desembre. "Sabent que necessitaran tancar la liquidació anual per pagar les factures presentades entre el 14 i el 31 de desembre, per què no van avisar l'empresa? Així també haurien pogut cobrar ja aquell mes", ha etzibat a l'equip de govern, emfatitzant que "".Encara més crític ha estat el portaveu del PSC,, que reclama "els contractes verbals, fraccionats i adjudicats de manera irregular són la tònica de cada dia". Garcia recorda que el contracte actual de neteja viària data de l'any 1998, i que, si bé "han demostrat que no els importa i que no escolten perquè sempre tenen la raó absoluta de tot". Així mateix,, "per evitar el que ja es va impedir al desembre, amb mentides", fent referència a la vaga anunciada pels treballadors de la neteja, que de fet, també van ser presents ahir al ple.Respecte de les paraules del regidor socialista, el regidor d'Hisenda,, ha exposat que "la mateixa definició del REC ens diu que parlem d'un contracte caducat", tot assegurant que "", afegint que". De fet, Serra també s'ha defensat d'aquesta acusació, assegurant que "és incert", i assenyalant que "". I, finalment, l'alcalde,, incideix que "ens hem reunit, sí, però no és el primer cop", apuntant doncs que "".Amb tot, Miró detalla que les factures portades al ple ordinari de maig mitjançant un REC a, la concessionària del servei de neteja viària, sumen un import elevat pel fet que es corresponen al conjunt del primer trimestre d'enguany, i que aproximadament, implica una. "Com que estem fora de termini, hi ha una diferència d'uns 150.000 euros, però per això portem les factures aquí", clou el regidor d'Hisenda. Paral·lelament, i, Abel Garcia assenyala que aquest fet suposa "unrespecte de la resta de treballadors de la casa", si bé, i que l'encàrrec del consistori és "acabar la licitació i encaixar la situació d'inflació actual per tal de no carregar-ho a l'empresa". Amb tot,amb els vots favorables de la CUP i ERC (10) i els vots en contra de Junts per Berga i el PSC (6).