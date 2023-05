Els Gegants hauran d'esperar al 2024 per lluir els vestits nous

A dalt, la proposta 'Els nostres avis'. A baix, els dissenys 'Una mirada al passat' Foto: Ajuntament de Berga

. Així ho ha confirmat avui l'alcalde de Berga,, que ha reconegut que l'error i posterior esmena en el concurs d'adjudicació de la proposta guanyadora", ha apuntat Sànchez, que ha explicat que "hi va haver un error tècnic que es va reconèixer en el seu moment, així que el que semblava que guanyava al final no ho feia, i va guanyar, en aquest cas, el Jordi Rafart". "", ha reconegut l'alcalde, que ha afegit que ", perquè estem parlant dels vestits, per a nosaltres, dels quatre gegants més importants del món. Per tant, fem-ho bé i fem-ho amb calma". l'Ajuntament de Berga va fer públic el resultat del concurs per dissenyar els nous vestits pels Gegants . Aleshores, es va anunciar que la proposta guanyadora era Una mirada al passat. Ara bé, al cap d'unes setmanes,, al·legant una adjudicació de punts que no es corresponia. El consistori va revisar el còmput de vots i les bases, i es va adonar que, en efecte, s'havia comès un error en el recompte, adjudicant de forma errònia el vencedor del concurs . Així,D'aquesta manera,. Segons les estimacions actuals, els nous vestits hauran d'estar fets entre finals de febrer i principis de març del 2024, per tal de ser col·locats als Gegants i anar-los arranjant a mesura que la tela es doni pel pes. Per aquest motiu,. "La idea és claríssima:", ha refermat l'alcalde.Així, tenint en compte que la mostra "es veurà mutilada en una de les parts més importants, per mida i grandesa, com són els Gegants",. En aquest sentit, algunes de les alternatives que ara hi ha sobre la taula és. "No és el mateix, és evident, però penso que la gent ho podrà entendre", ha augurat Sànchez.Ara bé, a l'espera del dimecres de Patum del 2024 (que s'escaurà el 29 de maig), aquest divendres, 5 de maig,, a les 19.00 hores. "Tot té una explicació: des de la primera sanefa fins a l'última pedra, i per a nosaltres és molt important que això es pugui compartir", ha emfatitzat l'alcalde, que ha sentenciat que "".