Junts s'encomana a una «candidatura transversal» que «representa la diversitat de Berga»

Foto de família de la candidatura de Junts per Berga Foto: Lídia López

ha fet pública avui la composició de la llista que, el 28 de maig, sortirà a guanyar l'alcaldia de Berga. L'alcaldable,, ha engegat el seu discurs parafrasejant Carles Puigdemont, apuntant que "". Així, tot i recalcar que en la seva llista hi ha un total de 14 independents, ha destacat que totes les persones que la conformen "comparteixen maneres de fer, de treballar i d'encarar els problemes", i sobretot, "".Caballé ha destacat que un dels valors més important de la llista que encapçala és la seva universalitat,. És per aquest motiu que la formació compta "amb joves i gran, i amb treballadors del sector públic i privat". En definitiva, ", siguin de dins el partit o de fora".Ramon Caballé és l'alcaldable, i a continuació, se situaran a la llista:. A més, seran suplent:El candidat de Junts per Berga ha plantejat una pregunta als presents a l'acte, a la plaça de les Fonts, demanant: "". Aquest ha estat el fil de la intervenció de Caballé, que ha defensat que la seva candidatura és la quina representa "". També ha emfatitzat "" i "", amb les quals també s'hi ha compromès.Així mateix, el de Junts ha declarat que "", i ha asseverat que "això passa per un canvi de rumb a l'Ajuntament". "A Berga li toca recuperar l'orgull i treure pit", ha refermat". És amb aquests objectius que la candidatura de Caballé ha fet una passa més avui, amb una carta oberta a la ciutadania,, i un equip que comparteix tres pilars fonamentals: "".D'aquesta manera, recuperant el fil de la pregunta que ha llançat als assistents, Caballé ha culminat l'acte de presentació de la llista remarcant que "", tot incidint que "