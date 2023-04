Berga Grup Independent situa Ramon Safont i Lluís Minoves als llocs dos i tres de la llista per a les municipals

Un instant de la presentació de la candidatura de BeGI Foto: Lídia López

(BeGI) ha presentat avui la seva llista definitiva per a les. En un acte força concorregut a la plaça de les Fonts, la candidata de l'agrupació d'electors,, ha fet saber que les dues persones que l'acompanyaran al capdavant de la llista són. I és que, tal com ha explicat la mateixa Vinyes en declaracions a Nació Berguedà, "".Vinyes ha posat de manifest que la llista de BeGI "és un reflex d'allò que hem dit aquests mesos:, i a més a més, és, amb persones que viuen a diferents barris de la ciutat i implicades en diverses associacions i entitats". A més, s'ha mostrat "orgullosa" per la cohesió de la candidatura, assegurant que "". Així, a més de Vinyes, Safont i Minoves, la candidatura de Berga Grup Independent està conformada per:. També consta de tres suplents:En el seu parlament, la candidata de BeGI ha remarcat que el seu projecte "", amb la voluntat de "donar suport a projectes que siguin positius per a la ciutat, siguin del color que siguin". De fet, Vinyes ha emfatitzat que la seva proposta defuig "de les lluites i els egos de partit",. Per aquest motiu, Safont ha apuntat que "t".Així, malgrat que la jornada d'avui fos únicament per donar a conèixer les persones que conformen la candidatura, Vinyes, fent referència a "unaubicada a la Font del Ros; unpolivalent; una Berga més; una ciutat que doni més opcions i recursos d'oci, habitatge i estudi als".Amb tot, la candidata de BeGI ha apel·lat als presents, asseverant que "vosaltres teniu la clau del canvi". "", ha sentenciat Vinyes.