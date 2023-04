Gironella i UManresa treballaran plegats per impulsar la formació universitària i superior al Berguedà

L’– Fundació Universitària del Bages s’han compromès a impulsar, de forma conjunta, el desenvolupament de. L’alcalde de Gironella,, i el director general de la Fundació Universitària del Bages,, han signat avui el conveni que posa sobre paper aquest compromís.Aquest acord parteix de la voluntat del consistori, tant al municipi com al conjunt de la comarca, per augmentar el nombre de persones formades. Al mateix temps, el conveni vol contribuir ade la universitat manresana.De manera genèrica, l’acord preveu que la institució universitària i l’Ajuntament. Això inclou tambéque es poden organitzar tant de manera estable com periòdica o circumstancial. El conveni contempla també el treball conjunt per aprofundir en els àmbits de la formació superior i universitària, en la formació contínua i en el de la recerca. Finalment, l’acord estableix que ambdues institucions, organitzant activitats adreçades tant al professorat com a l'alumnat.Amb tot, Font ha declarat que ", per retenir i captar estudiants. És una oportunitat històrica per Gironella i tota la comarca, que confiem donarà fruits en els pròxims mesos i anys."