El Consell Comarcal pagarà la meitat del cost per condicionar l’accés a la nova àrea d’urgències de l’Hospital

El Consell Comarcal del Berguedà pagarà la meitat del cost de les obres de condicionament de l’accés viari a la nova àrea d’urgències de l’Hospital de Berga. El president, Josep Lara, ha detallat que l’ens comarcal podrà fer front a la inversió gràcies a una subvenció extraordinària concedida des de l’Àrea de presidència de la Diputació de Barcelona per un valor de 75.000 euros, és a dir, el 50% de l’obra, pressupostada en 150.000 euros. L’altra meitat la posa l'Ajuntament de Berga. La intervenció per adaptar a les necessitats actuals l’accés rodat de la nova àrea d’urgències té un cost previst de 150.000 euros.



El president comarcal ha destacat la ferma voluntat del Consell "d’ajudar als municipis berguedans en tot allò a on no arribin" i especialment, "en casos com el sanitari, que és un servei bàsic i d’abast comarcal com l’hospital". Cal recordar que, actualment, el Departament de Salut de la Generalitat està duent a terme les obres necessàries per condicionar una àrea de 678 metres quadrats de la quarta planta de l’immoble nou de l’Hospital per ubicar-hi les noves urgències i el SEM. Aquí és a on es traslladarà el servei que ara se situa a la planta baixa de l’edifici original del Sant Bernabé. La nova ubicació de l’àrea d’urgències dins del recinte hospitalari comportarà modificacions a l’actual vial d’accés a l’edifici nou, amb l’objectiu de facilitar-hi la circulació i el gir dels vehicles d’emergències, garantir l’estabilitat d’un talús i també construir noves escales.

Un "gest de comarca"

Josep Lara ha exposat que "som conscients de la, que atén a ciutadans de tota la comarca". Per aquest motiu "hem buscat la manera de trobar els diners necessaris per". Amb tot, el president comarcal s’ha mostrat satisfet per haver-ho aconseguit i ha agraït a la Diputació "la seva sensibilitat pel territori".

L'oposició a l'entitat comarcal ha celebrat la concessió de l'ajut i la unitat comarcal a l'hora de contribuir en un equipament bàsic i únic a la comarca. Per part d'ERC, Moisès Masanas, ha refermat que "tot el que sigui millorar l'Hospital, els seus accessos, l'aparcament i altres, és una cosa que ens toca a tots". Per aquest motiu, Masanas va concloure que "hem de felicitar-nos", i va apuntar que, des del seu grup, "estem molt contents que això es pugui fer".

Per part de la CUP, va prendre la paraula Ivan Sànchez, que va afirmar que "avui fem un pas important". Sànchez va refermar el discurs que sempre ha defensat, recordant que "l'Hospital ha de ser d'àmbit comarcal" i que gràcies al traspàs al Departament de Salut de l'equipament i a les contribucions com l'actual "corregim l'anomalia que suposava fins ara, sobretot pels diners que ha suposat per la ciutadania de Berga". El portaveu de la CUP ha recordat que, en diferents reunions del consell d'alcaldes, ell mateix s'ha adreçat a la resta de consistoris per demanar l'esforç comú per reunir aquesta quantitat "no de forma solidària, sinó per equitat", que finalment es cobrirà des del mateix Consell. I, enfundant-se en el seu càrrec d'alcalde, Sànchez ha posat en relleu que "Berga continuarà exercint de capital, com no ha deixat de fer mai, i el cas de l'hospital és un clar exemple".

Amb tot, el conseller comarcal de la CUPel treball per aconseguir aquesta subvenció, assenyalant que "és un gest que t'honra i t'honora, perquè sé que". En definitiva, Sànchez emfatitza que "el que avui estem aprovant aquí, i tant de bo que en aquests quatre anys n'haguéssim fet més". "", ha sentenciat. La incorporació d'aquesta despesa sobrevinguda es va incloure de forma urgent a la sessió plenària d’ahir, tan bon punt es va saber que la Diputació comprometia l'ajuda. Així,