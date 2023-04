Un grup de veïns de Fígols i Cercs es mobilitza contra el parc fotovoltaic que es projecta a la zona

Una transició energètica en equilibri

. D'ençà de la setmana passada, un grup de residents als municipis ha començat a congregar el veïnat amb el primer objectiu "d'informar amb claredat" del projecte i les seves conseqüències i, a mitjà termini,. I és que, segons han explicat fonts del moviment a Nació Berguedà, troben a faltar informació per part dels consistoris implicats."La impressió és que tota la gent del poble sap que es vol fer això,", assenyalen els impulsors de Salvem Sant Corneli i Fígols, que reiteren que "quan expliquem als veïns l'abast territorial que té el parc projectat i les possibles conseqüències que pot tenir, siguin econòmiques, visuals o ambientals,". En concret, la iniciativa té el segell de l'empresa danesa European Energy , i contempla un parc fotovoltaic deque se situarien en uns terrenys de titularitat privada,. Per exemplificar l'abast, des de la plataforma han fet alguns símils del que implicaria, remarcant que el que es planteja es tradueix en uns 45 camps de futbol,, i gairebé el mateix espai que ocupa actualment elD'aquesta manera, el primer pas ferm que vol fer la plataforma és, en un dia i hora que pugui convidar a més persones que la que es va realitzar a l'octubre per part dels Ajuntaments i on, segons les fonts consultades, només hi van participar una desena de veïns. Per aquest motiu, el grup cerca aliances amb altres entitats ecologistes de la comarca, com lai el, per tal d'establir sinergies i que els puguin assessorar en la celebració d'aquesta trobada informativa, per exemple, localitzant un ambientòleg que pugui donar un punt de vista més format respecte de la qüestió.En una línia similar, els impulsors del moviment s'han posat en contacte amb altres grups similars arreu de Catalunya, com les del, on s'han posat sobre la taula 17 sol·licituds de parcs solars amb un volum global de més de 600 hectàrees, o el de, de 100 hectàrees i que ara el TSJC ha aturat . De fet, des del grup lamenten la poca iniciativa per part de les administracions públiques locals de cara a informar respecte de l'evolució del projecte, i elsUn cop el grup hagi posat tots els elements sobre la taula, i en funció del feedback que rebi del veïnat, plantejaran fer un pas més enllà,. "L'objectiu ideal i utòpic seria que aquest projecte desaparegués", declaren els impulsors, si bé matisen que "si es desenvolupés, hauria de ser en una zonao que sigui mínim, i".De fet,, que alerta que "s'està suplint" la segona per la primera. "Si els camps que poden tenir una utilitat agrícola o ramadera els substituïm al 100% per un ús energètic, no tindrem un equilibri", remarquen, a la vegada que asseveren que "en països com Alemanya, on des de fa anys estan implementant aquests parcs, els estan reduint perquè".Amb tot, el punt de vista dels impulsors del grup és que "hi ha moltes conseqüències negatives" derivades del projecte, i per això animen a tot el veïnat a posar sobre la taula tots els inputs per tal de. A més, puntualitzen que ells veuen amb bons ulls la instal·lació de plaques fotovoltaiques, però incideixen que "ser sobirà energèticament vol dir, per exemple, que des dels ajuntaments i els consells comarcals, amb ajuda de la Generalitat i el Departament d'Acció Climàtica,", remarcant que "l'impacte visual és mínim i el benefici és màxim". En tot cas, lamenten que "".