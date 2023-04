El Berguedà «s'enlaira» a la innovació en la segona edició del Festival UP

Un programa amb participants de primer nivell

El Berguedà està enllestint la posada en marxa d'un aeroport temporal. La terminal serà a, a Gironella, que esdevindrà l'epicentre de la segona edició del, que redobla la seva aposta i tindrà lloc entre ela l'antiga fàbrica tèxtil. La fira torna encara més enfocada a les noves tecnologies, l'emprenedoria digital i les xarxes socials, sota la direcció de l'(ADB), en col·laboració amb el(CCB) i l'"L'obligació de l'Agència i el Consell és preocupar-nos pel futur des del present", exposa el president de l'ADB,, que apunta que la finalitat del festival és "", ja que segons considera, "habitualment, a la comarca s'ha fet des d'una visió clàssica i curtterminista". En definitiva, detalla que s'ha dissenyat un programa per "atraure i promoure el talent", i que "més enllà d'emprendre, primer". "Celebrem la segona edició després del gran èxit de la primera", posa en relleu el president del Consell Comarcal,, que referma que el Festival UP "es consolida com una".El públic diana parteix principalment de dues branques:, d'entre cinquè de primària i segon d'ESO, així com alumnes de graus mitjans i superiors; i, com a actors protagonistes de la implementació de la innovació en l'entorn laboral. "Estem posant recursos i", remarca la consellera de Polítiques digitals del Consell Comarcal,, mentre que el conseller de Joventut,, posa en relleu que l'enfocament cap als centres escolars es fa buscant "una edat primerenca" per tal que els estudiants "entrin en contacte amb la tecnologia i".

Al llarg dels quatre dies de festival, s'ha preparat un programa carregat de ponències, taules rodones, activitats immersives que generin interès als assistents, a la vegada que se'ls doti de coneixement i experiència en la matèria. En concret, hi ha preparades més d'una cinquantena de propostes, que també faran lloc a la resolució de reptes mitjançant una hackaton o la cerca de feina a través del sistema d'speed dating.

Entre els noms propis destacats, s'hi troben, qui farà la ponència inaugural el dijous 13 titulada Innovació, i, que emetrà en directe des de Cal Metre el seu programa de Catalunya Ràdio:. Pel que fa a creadors de contingut,, debatran el divendres 14 sobre les noves oportunitats laborals digitals i la figura dels streamers. I des de la xarxa social Twitter, explicaran les seves experiències(La Caçadora de Masies),(Repoblem) iel dissabte, 15 d'abril.

Pel que fa a xerrades, també cal posar en relleu les de José A. Donaire i Carles Mera, sobre turisme; la de Jordi Reche, sobre el llenguatge no verbal; la de Canal Malaia, parlant del benestar a les xarxes; o la de Raquel Camps, en referència a la Ramaderia 2.0 i les oportunitats i reptes del canvi de paradigma al sector. A més, des de l'ADB, també han fet èmfasi en la presència d'un espai destinat a l'orientació acadèmica a través d'un stand que agruparà diferents centres com la FUB i l'UVic; l'espectacle de drons el dissabte al vespre; i una representació teatral en clau d'humor sobre la transició energètica al Local del Blat. Pots consultar tota la programació aquí.



I tot plegat, tindrà el fil conductor de la terminal d'un aeroport, amb un Cal Metre organitzat per portes d'embarcament, els taulells de les aerolínies, la sala de viatgers VIP, i l'espai aeri. De fet, el claim d'enguany és Voler és volar, per convidar als joves que "s'aventurin" a aquest sector. Ara bé, tot i que Gironella hagi repetit com a seu, la voluntat del CCB és que pugui voltar per tota la comarca, i assegura que ja hi ha hagut municipis que "han aixecat el dit" per poder-lo acollir. Per tot plegat, li auguren una llarga vida al Festival UP Berguedà.