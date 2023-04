Municipals del 28‑M: què hi ha en joc a Berga?

Qui ocupa l'alcaldia de Berga i com aspira a revalidar el càrrec?

Quins són els principals aspirants a rellevar Ivan Sànchez?

Quins seran els grans debats en campanya a Berga?

Quines són les principals novetats respecte de les últimes eleccions?

Quins pactes hi pot haver després del 28-M?

Fitxa tècnica de Berga

Les eleccions municipals s'acosten. Amb el decret de convocatòria ja publicat, el pròxim pas serà la, la qual publicarà la llista oficial el dia 26. A Berga, s'han confirmat sis candidatures , tot i que el PP també ha manifestat la voluntat de fer el pas de presentar una llista (seria la setena). Amb tot,, i a continuació, els oferim una primera aproximació.La CUP ha comandat el consistori de la capital berguedana per. Després d'imposar-se per escassos vots l'any 2015, portant una dona al capdavant de l'Ajuntament de Berga per primera vegada a la història,va reforçar el seu suport l'any 2019, amb dos regidors més. Ara bé, els problemes de salut la van apartar del càrrec, i des del 2021 ésqui ocupa l'alcaldia.Sànchez ha hagut de fer front als, així com la posterior recuperació, que ha estat marcada per la. Aquest fet, sumat als compromisos de pagament pel deute del consistori van fer allargar l'aprovació del pressupost d'enguany, que finalment va tirar endavant a tocar del mes d'abril i "amb més múscul econòmic".La CUP,, confia que la proposta torni a convèncer els veïns. De fet, el mateix Sànchez ja va deixar clar, en l'anunci de la seva candidatura , que "no soc líder de res",. "Estem fermament convençuts que", va declarar Sànchez en l'anunci de la candidatura de la CUP, refermant que "em sento fort i capacitat" pel càrrec, i insistint que la seva vàlua "s'ha demostrat, durant els dos anys que m'ha tocat estar al capdavant".Els candidats dels tres partits que ara acompanyen la CUP a l'Ajuntament seran els que tindran més números de lluitar-li el lloc.encapçala l'oposició i presenta com a candidat un dels seus regidors actuals:. Caballé s'estrena com a cap de llista, ja que l'any 2019 va ocupar la 12a plaça a la llista. Per part d', també posaran una cara nova al capdavant de la candidatura de la capital berguedana, si bé ja és coneguda en la política local de la comarca. I és que els republicans han apostat per l'actual alcalde de Saldes,, per guanyar força al consistori. En darrera instància,, del, serà l'únic candidat que repetirà respecte del 2019, així que aprofitarà l'experiència per optar a l'alcaldia.Quan falta un mes i mig per a les eleccions, el ple de Berga té pendents diferents elements que, en cas de no ser aprovats, hauran de passar per a la pròxima legislatura. En el tinter hi ha elements com posar les bases per a la, l'execució de l', la municipalització (o no) del, l'actualització del contracte dei la redacció de l'. D'altra banda, les candidatures també hauran de parar atenció a les demandes més habituals de la ciutadania, com les que tenen a veure amb lad'alguns punts de la ciutat, la manca d'oferta d'o les iniciatives per a la, així com continuar fent frontEn aquests comicis, Berga comptarà, després de molts anys, amb una candidatura impulsada per part d'una agrupació d'electors., ambal capdavant, ha aconseguit superar el tall dels avals amb nota , amb més de 1.000 signatures (en necessitaven 500). Un altre element nou i rellevant en les finances de l'Ajuntament és la consolidació, l'any 2020, de la. Aquesta decisió es va anunciar l'estiu del 2015 , però no ha estat fins als darrers anys que s'ha fet efectiu. Aquest canvi ha donat aire als comptes del consistori.En aquests moments, l'equip de govern de l'Ajuntament de Berga el conformen els, així que seria fàcil pensar que aquest acord es pugui reeditar en la pròxima legislatura. D'altra banda,, si bé la recent renúncia d'una de les regidores de Junts al grup municipal , tot i mantenir l'acta, per la voluntat expressa de formar part de la llista del PSC posa en dubte una possible entesa. Per la seva part,, així que la seva entrada al consistori podria ser la clau per desbloquejar-ne la governabilitat.Berga compta, segons dades de l'Idescat del 2022, amb. El consistori consta de, situant la majoria absoluta en 9. En els passats comicis, lava fregar aquesta xifra amb 8 regidors, seguits dels 6 de. Van completar l'Ajuntament, amb 2 regidors, i elamb 1.