Pressupost de gairebé 22 milions amb 1,8 destinats a inversió: aquests són els comptes de Berga per aquest 2023

Reducció del deute i refinançament de l'ICO

El ple de l'vota aquesta tarda el pressupost de 2023, en una sessió extraordinària. A grans trets, els comptes per aquest any s'eleven als, xifra que suposa un i(20,5 milions) i de gairebé el 16% en comparació amb el del 2021 (18,8 milions), i per aquest motiu, el regidor d'Hisenda,, ha incidit que "consolidem un increment del pressupost en els darrers anys ide les arques municipals d'aquest ajuntament".El regidor ha detallat que, afegint enguany la Residència, que des de l'1 de març ha passat a ser de gestió municipal. Entre totes, una de les més voluminoses és la corresponent a Habitatge, obres i serveis, urbanisme i via pública, a la qual el consistori destinarà. També són rellevants les àrees de Cultura, festes i Patum, a la qual s'hi invertiran; la de Promoció econòmica, fires i comerç, amb una partida de; i la de Drets socials bàsics i inclusió, ambEn l'apartat d'inversions, aquest 2023 s'han projectat actuacions per un valor total d', entre els quals destaquen les actuacions en via pública, com la millora de la mobilitat i accessibilitat de la, l'adequació dels accessos a l', la primera part de la rehabilitació de la, i l'enderroc de l'edifici on antigament es situava. En equipaments, es recupera l' actuació de seguretat i per l'acústica al Teatre Municipal , s'arranjarà la façana de l', i se substituirà la gespa artificial del, on també es canviaran les lluminàries perquè siguin més sostenibles.De fet, en matèria de transició energètica, el pressupost també preveu la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques en la zona esportiva Toni Sabata . Finalment, entre les inversions destacades, s'hi troben les intervencions en lesde la ciutat, les obres per garantir l'abastament d'aigua ali l'adquisició de mobiliari per a la, en la qual també s'actuarà a la part enjardinada.El regidor d'Hisenda ha compartit que l'endarreriment en la culminació del pressupost està motivada per tres elements. D'una banda, la, corresponents principalment a despeses corrents i a l'increment de la massa salarial dels treballadors del consistori. En segon punt, el, que des de l'1 de març recau directament en l'Ajuntament. I en darrera instància, laque l'Ajuntament de Berga havia de donar compliment al setembre, per un import deSegons ha exposat Miró, l'Estat ha concedit unpel retorn d'aquest préstec, donades les dificultats de totes les administracions públiques pels increments dels costos del darrer any. Per tant, el consistori obté un marge que el dota d'un pessic econòmic important per als comptes de l'any ja en curs."Si no fóssim responsables, haguéssim intentat aprovar el pressupost com fos al desembre per", ha valorat l'alcalde,, que ha defensat que "se’ns podrà acusar de moltes coses al llarg d’aquests 8 anys de govern de la CUP, però jo crec que", afegint a més que "crec que hem sigut dels més responsables que ha passat en aquesta ciutat".En la mateixa línia, i fent referència a la situació d'endeutament municipal, el regidor d'Hisenda ha exposat que la previsió de tancament pel 2023 és de, rebaixant durant aquesta anualitat un total de 382.000 euros. "Tenim responsabilitat de ciutat i", ha asseverat l'alcalde, que ha recordat que "malauradament, amb aquesta gràfica queda molt clar perquè durant alguns anys es va poder fer ben poca cosa a la ciutat: era pràcticament impossible". "Està molt bé buscar subvencions i no ens cansem de buscar-les, però", ha reiterat Sànchez, el qual ha precisat que "a vegades continuem en una situació complicada, tot i que".El màxim històric de deute del consistori berguedà va ser. A aquests, segons l'equip de govern, cal afegir-hi un deute ocult de dos milions més. Per aquest motiu, l'alcalde ha fet èmfasi en el fet que, des de l'arribada a l'alcaldia de la CUP,, és a dir, que s'ha reduït en un 71,2%.