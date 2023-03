Abel Garcia es presenta com la força per fer revifar Berga

El candidat a l'alcaldia de Berga pel PSC, Abel Garcia, ha iniciat formalment la precampanya electoral en un acte celebrat a la Sala Casino. Un espai que ha quedat petit, ja que els assistents han superat l'aforament previst i hi ha hagut persones que han hagut de seguir l'esdeveniment dretes. Garcia ha estat acompanyat del primer secretari del PSC i cap de l'oposició al Parlament de Catalunya, Salvador Illa, els quals han mantingut una conversa on la importància del lideratge obert i la rellevància de la "política útil" han estat els eixos principals.



Durant la seva intervenció, l'alcaldable ha insistit en el fet que "la ciutat ha perdut en aquests quatre anys", remarcant la "manca de planificació" de l'equip de Govern i les oportunitats perdudes per treballar de bracet. "Això no va de projectes polítics tancats i sectaris", ha apuntat Garcia, que s'ha mostrat a disposició d'"empassar-se l'orgull i votar a favor dels pressupostos si hi ha un acord que afavoreixi la majoria".



Comerç, entitats i veïns, protagonistes del full de ruta

I és que, tal com han reflexionat els dos ponents, la finalitat dels socialistes és "la política útil". "", ha exposat Illa, que ha valorat que "", i que perquè això sigui possible, "cal un canvi en positiu".

Sense entrar a detallar les propostes que vertebraran la seva candidatura, l'alcaldable ha avançat que posarà el focus "en la ciutadania de Berga i les seves entitats". Sobre les associacions, ha apuntat que "s'han de veure com aliades i no enemigues", lamentant que "he arribat a copsar la sensació que fan nosa o que senten que els prendran quelcom", i sobre els veïns, ha declarat que "vull situar la persona com a subjecte, no com a complement circumstancial".

Salvador Illa i Abel Garcia, en acabar l'acte Foto: Lídia López



D'aquesta manera, agafant el fil d'Illa sobre la capitalitat de Berga, Garcia ha incidit que "vull recuperar l'element de la capitalitat en positiu"."Si Berga va bé, Avià anirà bé; el Berguedà anirà bé; i Catalunya anirà bé", ha recalcat. I, perquè això sigui possible, ha fet referència a qüestions com "recuperar l'eferverscència del carrer Major i que els eixos comercials revifin", i també aconseguir "una ciutat que doni cabuda als que ja hi són i als que han de venir, tenint un projecte de vida en una ciutat amable". "Berga pot exercir la capitalitat de la Catalunya Central", ha remarcat.

En definitiva, i notablement emocionat, Abel Garcia ha agraït la presència de companys, amics i ciutadans, i s'ha mostrat optimista valorant que "si la sala està plena, espero que de la mateixa manera, el 28 de maig estiguin plenes les urnes de vots que propiciïn el canvi en positiu, que és el canvi que arribarà amb nosaltres". A més, ha recordat la tasca que ha desenvolupat els darrers quatre anys en l'oposició, compartint que "arribo al dia d'avui amb la consciència tranquil·la". En aquest sentit, Salvador Illa ha reconegut la feina feta al llarg dels darrers anys per Garcia i la resta de membres del partit a la comarca, dels quals n'ha reconegut una "tasca tenaç i d'obertura de ment", i ha sentenciat que "la darrera paraula la tindran els veïns de Berga i jo voto a la Roca del Vallès, però si visqués aquí, no tindria dubtes".