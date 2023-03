Francesc Ros, alcaldable de Berga per En Comú Podem

ha escollit, mitjançant una assemblea conjunta, el seu candidat a l'alcaldia de Berga per les eleccions municipals.encapçalarà la llista per als comicis que se celebraran el 28 de maig, on per primera vegada a la capital del Berguedà,. "És important que Comuns i Podem anem també conjuntament a Berga, en una única candidatura, per sumar i dur a la ciutat les, que ja de la mà de Yolanda Díaz i la resta de ministres d’Unides Podem estem fent en l'àmbit estatal", ha valorat l'alcaldable.El candidat a l'alcaldia de Berga participa activament al cercle de, tot i que de jovea Sant Boi de Llobregat, la seva localitat natal. Segons explica, es va apartar de la formació "per la sortida de Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat, i el gir del partit cap a posicions menys catalanistes", a l'hora que també va influir en la seva decisió el fet que "el PSOE va decidir rescatar la banca per davant de les persones". D'aquesta manera, Ros indica que "la meva aproximació a una esquerra més alternativa va culminar l’any 2014,".Ros té 56 anys i és pare d’una filla. Té formació de Tècnic de Transport Sanitari i actualment treballa en una empresa de transport a Castellbisbal. L'alcaldable destaca que el primer objectiu és, i que per a això, "cal tornar a tenir representació al consistori", tot insistint que "cal transformar aquesta ciutat,". En aquest sentit, defensa que s'ha de vetllar "pel, a un, i garantira treballar fora". Així mateix, afegeix que no es poden oblidar els reptes de ciutat "com lesi la lluita contra l’i per la".Des de la coalició informen que pròximament faran un acte per explicar elsper Berga, així com la resta de noms de la llista. En qualsevol cas, Ros puntualitza que "".