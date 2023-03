Gironella aconsegueix per novè any consecutiu el Segell Infoparticipa

L’revalida perel, una certificació que atorga el Grup d’Investigació ComSET (Grup de Recerca en Comunicació Sonora, Estratègia i Transparència) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), aconseguint elEl Segell Infoparticipa a lade la comunicació pública local és una certificació que atorga la UAB com a reconeixement a les bones pràctiques en els webs de les administracions públiques locals, ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Amb aquesta marca de qualitat es certifica que el web municipal publica una informació que facilita saber qui són els representants polítics del seu municipi, com gestionen els recursos col·lectius i quines formes de participació posen al seu abast, entre altres aspectes.Enguany s’han mantingut elsde la passa edició, que responen a: qui són els representants polítics, com gestionen els recursos col·lectius, com gestionen els recursos econòmics, quina informació proporcionen sobre el municipi i la gestió dels recursos, i quines eines s’ofereixen per a la participació ciutadana. I s’estableixen: informació temàtica, contingut, comprensió i representació gràfica, que estableix què, com, i on apareix la informació; i la ubicació o espai de la web on ha d’aparèixer perquè sigui fàcilment localitzable.El regidor de Comunicació i Govern obert,, ha valorat molt positivament l’obtenció d’aquest segell any rere any, i remarca que és una mostra de l’aposta per. L’acte d’entrega del segell serà el 20 de març a la Sala d’Actes del Rectorat de la UAB.