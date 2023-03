L'ACEB abandona el Pla de reactivació econòmica del Berguedà

L'(ACEB) ha dit prou. Prou de les "muntanyes d’excuses" de les administracions públiques per a la implementació deldesprés de l'impacte de la pandèmia del coronavirus, impulsat per la mateixa patronal i anomenat. L'ACEB ha decidit abandonar el pacte després de constatar la"fins que no es donin les condicions necessàries per desenvolupar un projecte d'aquestes característiques"."No hi ha hagut forma d’aconseguir que el Berguedàper ser un lloc amb més valor afegit, amb més treball de qualitat, amb més inversions públiques i privades, i amb nivells de desenvolupament similars als de comarques veïnes", valoren els empresaris, que comparteixen que ". "Les traves subterrànies han estat el dia a dia en tot el que hem intentat construir pel bé comú", reiteren.D'aquesta manera, la patronal assegura que, dos anys i mig després de la presentació del pla (octubre 2020). També lamenten que "" i que "no s’ha dotat a la comissió mixta de les funcions i capacitats necessàries perquè sigui àgil i executiva". Finalment, posen de manifest que "continuem sense percebre el lideratge,per part de les institucions responsables", i a més, "també trobem a faltar massa sovint la fiscalització per part de l’oposició".La proposta de la Visió ACEB 21-25 persegueix tres objectius principals: establir les accions clau per ladel Berguedà; definir un model deper la correcta execució del pla; i buscar l’acord a través delper impulsar els canvis estructurals necessaris. Així, assenyalen que malgrat "l'entusiasme i compromís" a l'inici dels agents socioeconòmics i els representants polítics de la comarca, l'ACEB ja va comparèixer un any després per denunciar queEl març del 2022, el(CCB) va anunciar que invertiriaen el pla i que crearia una comissió mixta pel seu impuls, formada per representants polítics, directius del mateix CCB i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i membres de l’ACEB. No obstant això, des de la patronal constaten que no ha estat suficient. Per tot plegat, i davant de l'escenari "poc optimista" de, la patronal es retira del pla.