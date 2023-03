​Neix el Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya

La signatura del conveni entre l'ACEB i el MNACTEC Foto: Lídia López

El Berguedà ha fet avui un pas endavant per esdevenir l’epicentre de la bioconstrucció a Catalunya. I és que, aquest matí, elha acollit la presentació del, impulsat per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), i que ha d’aglutinar les empreses del sector. “Tenim el convenciment que el sector de la bioconstrucció és una petita gran revolució que va caminant cada dia més, i al Berguedà, hem d’estar posicionats els primers”, ha asseverat el president de l’ACEB,, qui ha confirmat que ja hi ha 10 empreses adscrites al Gremi i que contribuiran a impulsar-lo.Des de la patronal berguedana, posen de manifest que el principal objectiu del Gremi és ser un “punt de trobada dels professionals i empreses del sector”. Així, algunes de les seves funcions seran, ser un interlocutor entre els agremiats i les administracions, fomentar les sinergies entre els associats, col·laborar en la investigació de nous materials i sistemes constructius, idetectades per les empreses. I precisament, lligat a l’aspecte de la formació, Serarols ha anunciat la primera acció del Gremi: la posada en marxa de l’“Hem anat recollint les inquietuds del sector, que són diverses, i una és la manca de recursos de formació”, ha incidit la directora de Firhàbitat,, que ha defensat que “l’Escola ha de donar sortida a la demanda de les empreses”. D’aquesta manera, el nou centre ja té programades tres formacions, entre les quals destaca un curs deque durarà 120 hores i s’estructurarà en quatre mòduls amb diferents elements constructius: la pedra, la terra i la ceràmica, el guix, i la fusta. A més, per tal de contribuir en el lideratge berguedà en el sector, l’Escola s’ubicarà al Museu del Ciment de Castellar de n’Hug, un “lloc fantàstic quedel sector”, tal com ha recalcat Prat, anant del ciment a la bioconstrucció.D’aquesta manera, en l’acte s’ha aprofitat per signar el conveni de col·laboració entre l’ACEB i el Museu per fer realitat l’Escola, comptant amb la presència del director del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC),, i l’alcalde de Castellar de n’Hug,. Per la seva banda, Perarnau ha posat en relleu que la iniciativa coincideix amb eldel Museu i la revisió estratègica del seu conjunt patrimonial, que es conforma de l’antiga fàbrica cimentera Asland. “La fàbrica va ser una, tant pel Berguedà com a tot l’Estat, així que continuem en lai amb voluntat de progrés”, ha declarat Perarnau, que ha apuntat que des del centre ja s’han fet jornades d’estudi i esforços per donar a conèixer i divulgar la volta catalana. Finalment, Juncà ha assegurat que des de l’Ajuntament “estem molt” perquè s’hagi escollit el municipi de Castellar de n’Hug per fer realitat el projecte.L’Escola s’alinearà a la resta d’accions que es puguin promoure des del Gremi i les ja existents com Firhàbitat. De fet, Prat ha destacat que la finalitat és ensenyar què fan les empreses del sector més enllà dels dies de la fira, i sobretot, “explicar als joves que hi halligades al sector de la bioconstrucció”. “Volem demostrar que la bioconstrucció, que contribueix a la sostenibilitat i l’eficiència energètica, i que no suposa cap sobrecost per a l’usuari”, ha sentenciat.