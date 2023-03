L'estació d'autobusos de Berga està ben encarrilada, però encara trigarà a licitar‑se

Requeriments a la Generalitat

L'confirma que el projecte de la futura estació d'autobusos ha avançat favorablement els darrers mesos i està ben encarat. Els estudis de mobilitat, maniobrabilitat dels vehicles i d'impacte sobre el trànsit de la zona haurien, i per això, es podrà posar sobre la taula més aviat que tard la proposta definitiva. Ara bé,Així ho va exposar el regidor d'Urbanisme,, durant el ple ordinari de març celebrat ahir a la tarda, matisant així "l'optimisme" expressat pel conseller de Territori,, durant la seva visita a Berga d'aquesta setmana. I és que el conseller va assegurar que "tindrem la capacitat,, de fer la licitació". ", o fins i tot, amb un significat de la paraula 'setmanes' una mica ampli", va apuntar Serra, que va assenyalar que "sabem prou bé quin és el calendari a futur i volem continuar fent els passos.".L'estació d'autobusos va tornar a ser un dels temes estrella dels precs i preguntes de l'oposició. En primer lloc, des de Junts per Berga,va demanar una actualització sobre l'estat del projecte i va incidir en la importància d'aconseguir una entesa al respecte: "Estem decidint l'emplaçament d'un equipament a 30 o 40 anys vista. Jo crec que". En una línia similar, el regidor del PSC,, va retreure al govern que la ubicació escollida, a la Rasa dels Molins, "no té el consens dels qui l'hauran de patir", i va recalcar que "la Generalitat no serà aquí per resoldre els problemes del trànsit", acusant la majoria deEn resposta, Serra va assegurar que s'han reunit amb diferents agents implicats, i va valorar que "el consens d'on ha d'anar potser no el trobaríem mai, perquè". En tot cas, va defensar la seva concepció d'un servei públic a l'abast dels veïns, és a dir, que presenta "distàncies raonables a peu per a la majoria de població", i va sentenciar que "el més consensuat que hi ha ara mateix a Berga, encara que no sigui el més evident en aquest ple, és, tenir una estació d'autobusos que serveixi durant molts anys, i que sigui".Malgrat les discrepàncies evidents al voltant de l'estació de busos, els 17 regidors del consistori berguedà sí que van posar de manifest una. Recollint el compromís de Fernàndez Olivares d'integrar definitivament el Berguedà a l'ATM de Barcelona i les seves tarifes , l'Ajuntament de Berga va aprovar una moció ahir per, en primer lloc, sol·licitar al Govern la inclusió en les bonificacions tarifàries i que s'escurcin els terminis previstos.El consistori berguedà també demana al Govern de la Generalitat que, per tal de prestar un servei més eficaç i útil als seus usuaris. I, en darrera instància, se'ls posa de manifest la necessitat d'estudiar i, per tal d'amplificar les opcions de transport públic al territori.