Creu Roja Berguedà ha atès 40 refugiats ucraïnesos el darrer any

Una família a Puig-reig

Avui fa tot just un any que les tropes russes traspassaven els límits fronterers d'Ucraïna per engegar, segons el president de la Federació Russa,, una "operació militar especial". Després d'anys de conflicte a la regió del Donbass, la tensió va escalar i la guerra es va estendre pel país amb un objectiu clar pels russos:, la capital ucraïnesa. Ara bé, tot i que el país ha aconseguit aguantar l'envestida dels veïns, liderats per un fins aleshores desconegut pel món, la crisi humanitària que va desencadenar la invasió encara és una realitat avui dia. Segons les dades d'ACNUR (Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats), hi ha més deucraïnesos arreu d'Europa i més dedins de la mateixa Ucraïna.El conjunt de països d'Europa i les seves ONG van posar en marxa, pràcticament de forma immediata, els seus mecanismes d'acollida per tal de, i en qüestió de dies van arribar els primers refugiats a Catalunya. L'estat espanyol xifra en gairebéles desplaçades des d'Ucraïna que han obtingut protecció temporal al país. En el cas de la comarca, i tal com han informat des dea Nació Berguedà, l'entitat ha atès el darrer any a. D'aquests, 11 han viscut a l'empara del, i els 29 restants han estat acollits en cases de familiars i voluntaris. En qualsevol cas, tots han rebut l'assessorament inicial de Creu Roja Berguedà per tal de resoldre la seva situació administrativa, i els que han optat per romandre a la comarca,de l'organització per tal de cobrir les seves necessitats bàsiques.Per la seva banda, les administracions locals també s'han mobilitzat al llarg del darrer any per tal de donar resposta a les possibles necessitats d'acollida que es poguessin donar a la comarca. Així, sota la batuta del(CCB), es van mobilitzar els recursos disponibles i es va coordinar l'acció amb Creu Roja Berguedà, tot i que finalment, donada la poca incidència de les peticions d'acollida, no ha calgut activar cap dispositiu que no formés part dels protocols per atendre persones refugiades ja existents. Així ho ha posat de manifest la consellera d'Atenció a les Persones,, qui ha precisat que "el Berguedà ha estat més aviat una", ja que "en ser una comarca tan dispersa i amb municipis petits, molta gent ha preferit buscar ciutats més grans on tinguessin opcions de fer xarxa i així tirar endavant".Actualment, el Consell Comarcal té constància de. En concret, es troben a Berga, Puig-reig, Borredà i Gósol. En el seu dia a dia, l'atenció s'ha vehiculat als Serveis Socials de cada ajuntament que té refugiats al seu municipi, si bé el CCB va participar en els primers passos per a la seva regularització, per exemple, facilitant-los l', assessorant-los en lao proveint recursos perUn dels municipis que actualment dona cabuda a refugiats ucraïnesos és. Allà hi viu una: una parella, la seva filla i l'àvia. Fa mig any que van arribar al municipi buscant un lloc amb un lloguer que es poguessin permetre i a prop de Castellnou del Bages, on el pare de la família té feina. Així ho detallen les responsables dels Serveis Socials de l', que detallen que la primera ajuda que els van proporcionar en arribar al municipi va ser cobrir-los el primer mes dei concedir-los una ajuda per cobrir parcialment l'de la nena de la família, que va a P1. Des del consistori també els han donat suport en matèria de, ja que tots els adults disposaven de permís de treball, i s'ha buscat una voluntària que els ofereixper resoldre la dificultat de l'idioma.D'altra banda, i en la mateixa línia que la consellera comarcal d'Atenció a les Persones, l'àrea de Serveis Socials de Puig-reig corrobora que l'estada a la comarca de desplaçats ucraïnesos. En aquest sentit, van fer referència a una noia jove i el seu fill que, a l'inici de la crisi humanitària, va arribar a Puig-reig per viure amb una amiga que ja residia al poble, però queper anar a Barcelona.