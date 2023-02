El Berguedà vol fer un pas endavant en la recollida selectiva a través de contenidors intel·ligents

El panell que detecta les targetes en un contenidor intel·ligent de la Garrotxa. Foto: Martí Albesa



Objectiu: tornar a ser capdavanters

En vigència de cara al 2024

. Aquest és l'objectiu que el(CCB) s'ha marcat en la nova licitació del servei, que aposta per l'extensió a tots els municipis berguedans d'un model deamb la, i la substitució també dels dipòsits de les illes d'emergència per aquests nous contenidors. Així ho han explicat el president del CCB,, i el conseller de Medi Ambient,, que han detallat que han buscat "models d'èxit que ja estan en funcionament" per tal que"El més important és que assolim, a tots els pobles, la mateixa qualitat i volum de reciclatge", ha incidit Lara, que ha compartit que ja fa dos anys que l'equip de govern comarcal treballa i s'ha reunit amb els diferents agents per trobar. En concret, el nou sistema introdueix els, uns nous dipòsits on abocar els residus de les diferents fraccions que es reciclen al Berguedà (a excepció del vidre, que mantindrà els contenidors oberts com fins ara) mitjançant la. Però, a diferència de les actuals illes d'emergència presents en els municipis on es fa la recollida porta a porta,És a dir, que mitjançant una targeta o una aplicació mòbil,en cada una de les fraccions. Aquest fet, a banda de contribuir en una millor separació dels residus,, per tal que la ciutadania no es vegi temptada d'abocar tots els seus residus en aquesta fracció, realitat que ara es comprova en la majoria de les 19 poblacions berguedanes on no està present el porta a porta i els contenidors són oberts. De la mateixa manera, també s'implementarà a les illes d'emergència, que, per així dotar de menys intimitat als possibles infractors i dissuadir-los.Amb aquest avenç en els municipis on no hi ha el porta a porta, i la millora del sistema dels que l'utilitzen, el Consell Comarcal espera poder, amb la xifra del 70% com a primer gran objectiu a assolir. I és que, tal com ha exposat Linares, malgrat que el volum de reciclatge se situï al 80% en les poblacions amb porta a porta,. Com a model d'inspiració i principal competidor en la cursa per liderar el reciclatge a Catalunya, hi ha la, on el seu Consell Comarcal, juntament amb els ajuntaments, ha dissenyat un model de recollida de residus adaptat a la realitat de cada territori, establint tres sistemes diferenciats en funció del municipi: el porta a porta, els contenidors tancats i el model mixt. Amb aquest model,, relegant al Berguedà a la segona posició en el rànquing del reciclatge català.Un altre dels sectors sensibles i que el CCB ha tingut en compte a l'hora de dissenyar el nou concurs són els. En primer lloc, pel que fa a les cases rurals, de colònies o agroturístiques que es troben allunyades dels nuclis on hi pugui haver contenidors, es permetrà als propietaris si prefereixenals punts indicats o que l'empresa adjudicatària del servei de recollida l'inclogui en les seves rutes, amb trajectes pactats, i funcionar. I pel que fa als càmpings, es col·locaran els mateixos contenidors i els gestors del servei seran els encarregats deTambé hi hauràen els municipis amb porta a porta, ja que s'introduiranper tal que, en un sol trajecte, es puguin recollir dues tipologies de residus. Això, a banda de ser més econòmic, resulta més sostenible pel que fa a l'impacte mediambiental. Ara bé, implicaràen indrets com l'Alt Berguedà, on ara mateix es recull una tipologia de residu cada dia.El nou model de recollida selectiva es portarà a debat el dilluns vinent, en un. La idea de l'equip de govern és que s'aprovi amb el consens de tots els grups, i que això permeti començar a fer realitat el nou sistema tan aviat com sigui possible. Així, en un escenari sense al·legacions ni impugnacions per part de cap agent implicat,, quan l'empresa comptaria amb un. Per tant, la totalitat del nou sistema podria estar vigent de cara a l'any vinent.Aquesta implantació, tal com han recalcat el president i el conseller, anirà acompanyada d'unacap a la ciutadania. Així, el CCB preveu incorporar personal que es dediqui exclusivament a l'per tal d'oferir-los consells personalitzats, resoldre incidències, tramitar informes, i si s'escau, fer actes de denúncia per males praxis.D'aquesta manera, el plec de bases que el Consell Comarcal debatrà dilluns inclou una, prorrogable a dos més, amb un cost anual d'aproximadament