Santa Maria de Merlès vol continuar formant part del Berguedà

El Berguedà respecta el resultat de les urnes

Lluçanès o Berguedà? Aquesta és una qüestió amb una resposta molt clara per, que defensa el resultat de la consulta del 2015. Aleshores, quasi el 80% dels veïns i veïnes van dir que. Aquest és el principal argument que l’alcalde del municipi,, al·lega davant dels darrers moviments i la intenció manifestada des del Govern de crear la comarca del Lluçanès abans de les pròximes eleccions municipals del maig."Demanem que es tingui en consideració el vot que els habitants vam dipositar el 2015 en la consulta", exposa Costa, que destaca que mentre que en alguns municipis el no va guanyar amb poc marge de diferència, la resposta de Merlès va ser clara i contundent: "".D'aquesta manera, des de l'únic municipi berguedà que queda abraçat per la possible nova comarca, asseguren que "ningú ens ha dit res" pel que fa a la constitució d'aquesta, al punt que "que es vol fer la comarca ràpidament". De fet, afirma que tampoc es va convocar a cap representant del consistori en la primera reunió de la setmana passada. És per aquest motiu que l'alcalde dona per fet que "", amb el qual indica que "fa temps que no tenim relació".Per tot, Costa posa de manifest que "nosaltres contemplem que, si es tira endavant,", i en cas de no ser així, "haurem de fer els passos legals i pertinents per".Per la seva banda, el president del Consell Comarcal del Berguedà,, declara que està pendent de la situació mitjançant el mateix Josep Costa i del secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran,, incidint que "les seves intencions com a municipi estan clares i són les que defensarà l'alcalde". En aquest sentit, Lara comparteix que "jo sempre he defensat l'autonomia municipal", i afegeix que "".Paral·lelament, Lara també exposa els seus dubtes pel que fa als terminis per tal de fer realitat la comarca del Lluçanès, tal com ha expressat el Govern, abans de les pròximes eleccions municipals, declarant que ", tenint en compte que la constitució d'una nova comarca ha de ser quelcom laboriós". Així, el president recorda que el Govern espanyol signarà el, i que per tant, només resta un mes i mig per poder culminar la creació del Lluçanès.