Els pares i mares de l'Alt Berguedà reclamen un reforç del servei de pediatria a la zona

Els pares i mares de l'Alt Berguedà reclamen alque millori l'atenció del servei de pediatria a la zona. Mitjançant una carta signada per les AMPA i AFA dels, exigeixen recuperar la cobertura perduda d'ençà de la pandèmia i que no es torni a produir la situació de "desemparament" que es dona quan la facultativa destinada als'absenta.Segons ha explicat a Nació Berguedà la presidenta de l'AMPA de l'Escola Serrat Voltor de Vallcebre,, la queixa sorgeix després que en tres ocasions, s'hagin trobat que l'única pediatra de la zona agafa la baixa, marxa de vacances, o fa vaga com fa dues setmanes i, per tant,. "Algunes famíliesperquè ni tan sols a l'Hospital de Berga hi havia pediatra", assegura Sánchez, que recorda la dificultat que això suposa en casos de persones que visquin en indrets allunyats com Gósol.Però més enllà d'evitar que el lloc quedi desatès, les AMPA i AFA consideren que "una única pediatra", apuntant que la doctora pateix "sobrecàrrega de feina" pel fet que només fa atencions reduïdes al matí o a la tarda. Aquesta situació, a més, s'ha configurat després de la pandèmia del coronavirus, ja que, fent dos dies de visita a Guardiola, dos més a Bagà, i un a la Pobla de Lillet. I encara amb més anterioritat, fins i totcom Vallcebre, Gósol i Saldes.La missiva s'ha fet arribar a l'aquesta mateixa setmana, si bé no és la primera vegada que hi contacten. Coincidint amb una baixa laboral de la pediatra el, i en un moment de gran afectació per virus respiratoris, diferents famílies van adreçar una carta a títol personal demanant la cobertura de la plaça, i segons reconeixen, es va restablir amb celeritat. Paral·lelament, també han fet arribar la queixa al, el qual ja ha donat resposta, ja que "malgrat que burocràticament no poden fer res, pensem que com més veus siguem podrem arribar més lluny", i amb l'objectiu final que "ho vegi algú de la Generalitat i ens facin cas, perquè".Els signataris de la carta són: l', l', l', l', l'i l’