Una oportunitat per millorar Queralt

Després que el Jutjat Mercantil hagi dictat a favor de l'en el procediment judicial que fa anys que és vigent amb, la concessionària de l'Hotel Berga Park i l'hostatgeria i ascensor de Queralt, la resolució definitiva sembla acostar-se. Ara bé, amb un nou recurs presentat per la concessionària i més camí per elevar a altres instàncies la demanda, el punt final pot trigar encara mesos.La darrera sentència és "beneficiosa" pel consistori, segons ha posat de manifest l'alcalde,, que assenyala que ho és perquè "ens dona la raó". "Com a Ajuntament, hem reiterat que ens agradaria tancar aquesta carpeta d'una vegada per totes", ha declarat l'alcalde, que ha refermat que "".En concret, la darrera resolució del Jutjat Mercantil sentencia que "els actius tornen: la gent de Berga", i per aquest motiu, Sànchez referma que "qui acabaria guanyant no és l'Ajuntament, són els 16.000 habitants que som a Berga", i de retruc, "la resta de persones de Catalunya, Europa i de tot el món que vol visitar el Santuari", posant en relleu la rellevància de Queralt en els àmbits religiós, esportiu i de natura.D'aquesta manera, aquesta sentència dictamina que l'Ajuntament de Berga haurà de liquidara la concessionària, i a canvi,de l'hotel i l'hostatgeria i l'ascensor de Queralt.A l'espera que es culmini el litigi, i segons ha informat Sànchez, els consistoris de Berga i Castellar del Riu ja han reprès les negociacions per "fer unaa mitjà termini", assenyalant que "no té sentit resoldre el contenciós amb Inberga Tur i que no arribi l'aigua suficient". De fet, aquesta manca ha provocat precisament que, des de la darrera setmana, s'hagin hagut deels únics lavabos que es troben a Queralt.En una línia similar, l'alcalde també ha fet referència a l'ascensor, el qualde la capital berguedana, i el qual ara gestionen les persones que diàriament es troben al Santuari. Un col·lectiu amb el qual Sànchez afirma que la relació és positiva.Més enllà d'això, des de l'ajuntament recorden que, periòdicament,i el seu entorn, amb la idea al cap de tenir una ruta fixa, sigui mitjançant plafons o codis QR, per tal que la gent pugui conèixer el lloc sense necessitat que hi hagi una persona que els acompanyi. En definitiva, un seguit d'actuacions que es podran començar a perfilar i fer realitat un cop el consistori es desfaci de "l'escull important" que suposa la concessió a Inberga Tur.