Gironella posa fil a l'agulla per recuperar el traçat del Carrilet

L's'ha proposat recuperar el traçat del Carrilet, en forma de via verda. De moment, ja té l'avantprojecte, i aquest mes de febrer licitarà el primer tram. També vol implicar els municipis veïns de Casserres, Puig-reig i Olvan per allargar l'itinerari fins als 15 quilòmetres.La recuperació del Carrilet a Gironella es farà en quatre trams, i el primer que veurà la llum serà el que comprèn la ruta entre les. L'Ajuntament ja té el projecte executiu amb un pressupost de prop de, dels quals 200.000 es finançaran amb una subvenció dels pressupostos de l'Estat. La idea és queL'alcalde de Gironella,, explica que, amb el carrilet, "es recupera un patrimoni del passat amb una mirada cap al futur", i afegeix que la iniciativa permetrà "reconnectar les quatre colònies industrials del terme, redescobrir i".Elha col·laborat en l'assessorament paisatgístic de l'obra, ja que es tracta d'un. En aquest sentit, han proposat que es respecti la vegetació ja existent i s'incorporin plantes de ribera de baix consum hídric. El despatx d'arquitectura Sideral és l'encarregat de dur a terme el projecte.El Carrilet era unaque unia Manresa amb Guardiola de Berguedà, passant per Berga. Cobria un trajecte de prop deque passava per les moltes colònies industrials que hi ha a la vora del Llobregat. En desús des de fa anys, en alguns llocs ha quedat totalment tapat per les infraestructures que s'han anat construint, però en d'altres com a Gironella,i ara es vol recuperar.