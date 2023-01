La Pobla de Lillet celebra dissabte el peculiar Ball del Moliner

L'associacióde La Pobla de Lillet torna a organitzar enguany el, en el marc de la celebració del carnaval al poble. Es tracta de la recuperació d'una antiga tradició que es va perdre cap als anys 30, i que d'ençà de la creació de l'entitat l'any 2016, s'ha lluitat per reprendre, arribant ja a la setena edició.Segons explica la llegenda, "hi havia un moliner, fa molts anys, que feia créixer les mesures de farina barrejant-la amb cendra. La gent de la Pobla, al cap d'un temps, va començar a emmalaltir i ningú sabia d'on podia venir aquell mal tan estrany. Quan, d'alguna manera, s'assabentaren de la culpabilitat del moliner,. I de la pallissa que va rebre, no se'n va saber res més d'ell".D'aquesta manera, el Ball del Moliner i la Guerra de Farina són la representació d'aquests fets llegendaris, i és per això que La Brama demana a totes les persones que vulguin sumar-s'hi que, i que portin ulleres de piscina i mocador per protegir-se de la farina. Aquest és l'únic requisit per participar d'una festa que, segons posen en relleu en un comunicat de premsa, "pretén ser unaque es realitzen a la resta de la comarca".La cita és aquest dissabte,, amb la plaça de l'Ajuntament com a punt de trobada. La festa començarà amb uni acompanyat de música tradicional pels carrers de la vila. Aquest recorregut té un doble objectiu: explicar la llegenda a aquelles persones que no la coneguin mentre s'avança cercant el moliner per castigar-lo. El recorregut acabarà, com cada any, a la, on antigament hi havia treballat el moliner estafador, punt on es representarà el tradicional ball. Tot seguit, un cop derrotat el moliner, les mateixes velles donaran el tret de sortida a la Guerra de la Farina, unaUn cop acabada la guerra, es repartirà el, amb acompanyament musical en directe amb el grup. En cas de mal temps, aquesta part es realitzaria al Saló la Flor. Els tiquets costensi es compren anticipadament en diferents establiments de La Pobla aquesta setmana, i, i inclouen sopar, beguda i un farcell de farina.