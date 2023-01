Berga amplia el seu Carnaval i li dona una ambientació de terror

Baixada d'andròmines i la rua

Guerra de la Farina i Vetlla de la Sardina

Comença el compte enrere pel, que enguany es presenta terrorífic. I és queper dotar-lo enguany de la temàtica de la por. Però el motiu d'espant no és l'única novetat d'enguany, sinó que també és ressenyable que aquest 2023,a la capital berguedana, i guanya un cap de setmana de gresca i xerinola."Aquesta idea va sorgir fa temps enrere, però va quedar ajornada per la pandèmia", ha exposat el regidor de Festes,, que ha exposat que han confiat en l'experiència d'Insomnia per tematitzar la festa. En aquest sentit, el responsable de la companyia,, ha avançat que enguany,, qui "perquè Berga s'ompli de monstres amb ganes de ballar". És a dir, que les feres de l'avern prometen ser benevolents i portar festa. "", ha remarcat Vila.D'aquesta manera, els actes de Carnaval donaran el tret de sortida el, amb unaque començarà a les 17.00 hores amb un pinfantil al local dels Castellers de Berga. A partir de les 18.00 hores, aquest prendrà un caràcter més fosc, amb uns amfitrions més entremaliats, adreçat per a persones a partir dels 12 anys. A les 21.00 hores, el Rei Dimoni es presentarà en públic, i donarà pas a una càrrec dels Diables del Clot de l'Infern de Puig-reig.La festa del foc tornarà al Cinema Catalunya, on a partir de les 22.00 hores s'oferirà un sopar i es durà a terme un concurs nou d'aquest any: es premiarà elde les colles participants en la rua. Segons ha detallat Comas, l'origen de la proposta té lloc en el costum creixent els darrers anys d'elaborar un anunci de què presentaran els grups a la rua, així que s'ha decidit incentivar i premiar amb un val deUna altra de les novetats es podrà veure el divendres 17 a les 18.00 hores: la primera. L'escenari de la competició serà entre la plaça Sant Joan i el portal de Sallagosa, pel carrer Verdaguer, i es premiarà l'andròmina més terrorífica, la més esgavellada i la més familiar. També es recuperen altres propostes com eli el, el dissabte al matí.El plat principal, però, serà, quan arrencarà la rua a l'alçada de l'antic Cal Tonillo (carrer del Roser), amb totes les carrosses participants i el Rei Dimoni presidint la comitiva, i fins a la plaça de Viladomat, als volts de les 20.00 hores. Els premis a les millores carrosses, comparses i animació, i manté les dotacions de l'edició passada: 1.000 euros a la millor carrossa, 500 a la millor animació, 400 a la millor comparsa adulta, i 300 a la millor comparsa infantil. En total, les categories sumen premis per valor delsJa diumenge, la plaça Sant Pere tornarà a ser escenari de la clàssica, que un any més enfrontarà el bàndol Carlí i el bàndol Liberal. I com també és tradició, els dies de celebració del Carnestoltes culminaran el dimecres, 22 de febrer, amb laa partir de les 18.00 hores, on novament es reconeixerà als millors Ploraners i Ploraneres i es posarà punt final al Carnestoltes de Berga amb la, a càrrec de la Penya Boletaire.El Carnaval d'Espant!, lema escollit per aquest 2023, compta amb la col·laboració de diverses entitats locals, i torna a oferir recursos i eines de prevenció de violències sexistes, i de promoció de consums saludables. Per tal de participar en algunes de les propostes, l'Ajuntament de Berga recorda que cal realitzar una. És el cas dels Passatges del terror ; el Concurs de la rua i concurs de vídeos de les colles ; el Concurs de menús del Dijous Llarder ; i el Concurs de la baixada d’andròmines i trastos diversos . Consulta aquí la totalitat del programa.