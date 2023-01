L'oposició de Bagà atura l'obra per remodelar la plaça Porxada

Un final de legislatura complicat

. Així s'ha aprovat en un ple extraordinari celebrat avui al consistori per iniciativa de l'oposició, que finalment, ha vist decantada la balança a favor seu després que. I no només aquesta, sinó que la sessió ha servit per tirar endavant una bateria de propostes a petició de l'oposició, que en aquests moments,El ple, que ha estat de gran crispació i ple de retrets a totes bandes, s'ha iniciat amb una declaració d'intencions de l'oposició, que ja coneixia la voluntat d'Amills d'unir-se a la seva causa. "Això no és un míting ni una futura aliança. Això és un ple, el qual portem a terme per una", ha engegat la seva intervenció el portaveu de Compromís per Bagà,, que ha assegurat que "dels últims mesos fins avui,". Així, ha anunciat que aprofitarien l'ocasió per "poder dur a terme moltes de les coses que s’han anat portant al ple reiteradament els últims dos anys, i que el vostre govern l’únic que ha fet és rebutjar-les i fer un".L'encarregat de presentar el punt sobre la remodelació de la plaça Porxada ha estat, portaveu de Bagà Endavant, qui ha reclamat que "la plaça, pel pas del temps i pel mal ús i permissivitat en el trànsit de vehicles rurals de gran tonatge, s’ha vist degradada", i per això ha asseverat que "amb les seves característiques arquitectòniques". D'aquesta manera, Llamas ha exposat que el projecte ja licitat per l'equip de govern té un seguit de, com per exemple, que desfigura les característiques medievals de la plaça, que posa en risc la seguretat dels habitatges, que no dona solució al problema de l’evacuació de les aigües fluvials, i que no contempla la reforma del clavegueram. A més, n'ha criticat el cost elevat i ha incidit quePer la seva banda, des de l'equip de govern, el regidor d'Urbanisme,, ha assegurat que el projecte ja contempla la majoria de les demandes que fa l'oposició, i els ha retret que "i aturaran de facto l’execució de la portada d'aigües, obra que es financia amb la mateixa línia i que haurem d’aturar en comprometre la partida pressupostària". Sigui com sigui, la moció per aturar la remodelació de la plaça Porxada ha quedat aprovada per. I a la vegada, aquesta també contempla altres accions com designar una comissió de seguiment de les obres, contractar els serveis tècnics per a la redacció d'un nou projecte, negociar amb l'empresa adjudicatària de les obres, i obrir un procés de participació ciutadana al voltant de la reforma, entre d'altres.Més enllà d'aquest punt, la sessió ha servit perpresentades amb anterioritat per part de l'oposició, com és el trasllat de l'illa d'emergència de recollida de residus; prohibir el pas en un tram de la Via Nicolau per risc d'accidents; adequar els serveis del Local Social de Terradelles; contractar les primeres obres pel Pont de la Vila; crear una comissió de festes i una comissió de la Setmana i Mercat Medieval; modificar la sortida de fums de la caldera de biomassa; ampliar la plantilla de la brigada; i ajustar el pressupost a totes les mesures convingudes.Així mateix, s'ha escenificat una vegada més la, en una legislatura que haurà passat d'un acord per una majoria àmplia de 9 regidors d'11, a. I tot això, passant per la sortida dels seus grups de dos regidors, qüestió que una vegada més, s'ha tret a relluir entre retrets. "Ens trobem en una situació molt inusual, que és que, compta amb una regidora que ha passat d’un grup municipal a un altre, i no té majoria", ha posat de manifest Casas, mentre que en resposta, la regidora no adscrita, ha declarat que "m’agrada saber que al meu company, Jaume Amills, el tracta amb respecte i no amben aquests dos anys i mig, prenent la mateixa decisió que jo, però en una direcció diferent". "Avui no venim a fer res més que", ha sentenciat Pons.Per la seva banda, el també regidor no adscrit Jaume Amills ha compartit que el seu canvi de posicionament del vot, que fins ara s'havia mantingut a favor de la majoria, es deu a "la falta d’informació per part del govern", afegint que ". Doncs aquí estan les conseqüències".Fet i fet, a quatre mesos per a les pròximes eleccions municipals, l'ambient al consistori baganès està més encès que mai. I la prova és que l'oposició ja ha anunciat que tiraran endavant unper comprovar que es compleixen els acords convinguts avui, a la vegada que Llamas ha indicat que "un dels punts serà la modificació de cartipàs, i segurament aquí començarem a fer estalvi de diners públic", i puntualitzant que "de com acabarà això".