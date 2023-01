Ramon Caballé arrenca la cursa electoral deixant clar que “surt a guanyar”

L'aixopluc de Junts

". Amb aquesta clara declaració d'intencions ha tancat el seu parlament el candidat de Junts per Berga a l'alcaldia,, que s'ha presentat oficialment aquesta tarda davant d'un centenar de persones. I en un acte on, a més, han estat partícips altres membres del partit, com la presidenta de Junts al Berguedà,, el conseller, i el secretari general de Junts,La plaça del Forn ha estat l'escenari escollit per fer les primeres passes de la cursa electoral, on Caballé ha avançat els tres eixos que fonamentaran la seva proposta per accedir a l'alcaldia:. A la vegada, el candidat ha posat sobre la taula les primeres accions que recollirà la seva recepta per millorar Berga, com és el cas de la transformació de les instal·lacions delen un aparcament, la construcció de l', la posada al dia del, i la materialització de la. El candidat de Junts per Berga també s'ha referit en la urgència d'actuar en qüestions com lai l'ordre de la ciutat, d'erigir un ajuntament que doni suport a les, que sigui "", i en definitiva, una Berga de la qual "la gent no hagi de marxar".Per tot plegat, Caballé ha posat de manifest la necessitat de "" que actualment presideix la capital del Berguedà, que segons ha valorat,"fa passes enrere i no endavant". Per aquest motiu, ha criticat l'actitud derrotista de la CUP, i ha etzibat que cal "". Un seguit de requisits que, tal com ha sentenciat, només Junts per Berga pot fer realitat.La posada en marxa de la candidatura de Caballé ha comptat amb. Més enllà de diverses personalitats d'abans i d'ara de la política local, com David Font, Juli Gendrau, Jaume Farguell, Ramon Minoves, Antoni Biarnés o Josep Lara, entre d'altres, el de Junts ha disposat d'unes primeres paraules de la presidenta del seu partit al Berguedà,, qui ha incidit que "". Ribera ha remarcat que és necessari que Berga "pensi en gran" per tal de poder fer oferir unes condicions que permetin captar i retenir talent. A més, s'ha mostrat partidària que "Berga exerceixi de capital", explicant que "".Per la seva banda, el consellerha destacat a Caballé com una persona "sòlida, responsable i apassionada", i ha incidit que, com a polític, té els dos ingredients indispensables per exercir-la "com cal":. I, en una línia similar, el secretari general de Junts,, també ha posat en valor les aptituds i actitud de Caballé, a la vegada que ha destacat positivament el tret de la seva joventut com a mostra de. D'aquesta manera, tant Rull com Turull han emfatitzat la importància de, la qual han valorat que té com a darrera finalitat "fer la vida més fàcil i feliç a la gent".La primera representació de l'escena preelectoral a Berga ha culminat amb la, lloc des d'on el partit centralitzarà l'activitat en la cursa electoral pel 28 de maig, i per en la qual Caballé desitja alçar-se vençedor.