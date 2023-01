La Corrida torna a Puig‑reig i recupera la totalitat del programa

Empenta a les noves generacions

D'aquí tot just una setmana,, en una de les celebracions marcades en vermell al calendari pels seus veïns i veïnes. L'i latenen a punt tots els preparatius de la festa, i la principal novetat és que, després de l'afectació de la pandèmia de la Covid, es recuperaran la totalitat d'actes que tradicionalment inclou la festa. ", després de dos anys on s'ha vist afectada, així que es pot dir que enguany, s'ha preparat amb més il·lusió que mai", ha exposat en una roda de premsa el regidor de Festes de Puig-reig,, on ha estat acompanyat pel president de la Corrida,, i, membre de la Comissió de la Corrida.Amb els carrers de la vila com a eix neuràlgic de la festa, una de les activitats que tant el consistori com la comissió celebra amb més èmfasi poder recuperar aquest 2023 és. Amb un assortiment de food trucks, a partir de les 20.00 hores del divendres, 20 de gener, es podrà gaudir d'unde Puig-reig, que s'acompanyarà amb música d'ambient. I a partir de les 00.00 hores, es donarà pas al, al mateix equipament, amb una entrada de tres euros.També es recupera la normalitat en el matí del diumenge, dia 22, i jornada que central de la festa. A partir de les 09.00 hores, es donarà el tret de sortida a la també totalment recuperada, que posarà a disposició a la plaça Nova d'un. En el mateix emplaçament, i al llarg del matí, es podrà gaudir de la mostra d'artesanies, alimentació i embotits, i també de demostracions. Serà a les 11.00 hores,, que enguany són: Ramon Santasusagna (cavalls), Maria Rosa Casals (mules), i Jan Soler (rucs). I a partir de les 11.30, s'iniciarà la cercavila de cavalleries i carrets, moment en el qual es durà a terme, davant el Cafè Nou,Per tal de garantir la continuïtat de la festa i implicar les noves generacions des de petits, laes consolida i creix aquest 2023. La primera activitat relacionada, tal com ha compartit Ambrós, serà la lectura, per part de les autores, delel dijous 19. I ja l'endemà, divendres, serà quan se celebri la versió de la festa pels menuts, començant per un esmorzar amb botifarra i seguint per la cercavila, amb els seus banderers, carros i Joc de les cintes.Per tal d'arribar a encara més joves, enguany es comptarà amb membres de l'i d'estudiants de, que s'encarregaran d'acompanyar els rucs i els ponis mentre els més petits hi munten. "Ampliar la participació en la Corrida Infantil té dos objectius principals: obrir el ventall de col·lectius que en prenen part i, perquè aquests joves visquin la festa com ho fem nosaltres", ha remarcat el regidor.Més enllà, el dissabte també hi haurà un programa d'activitats carregat, amb el raid social (10.00), l'entrega de premis del concurs d'Instagram i de dibuix infantil (18.30), passejades en ruc pels menuts (11.00), un espectacle de doma natural (12.30), el briefing de la cercavila (16.00) i la missa solemne en honor a Sant Antoni (19.30). També hi haurà, i més enllà de l'entrega de les plaques de reconeixements a les persones amb gran implicació a la Corrida, es recordarà a dues persones molt dedicades a la festa i que ja no hi són: el Vicenç i el Toni. I com a cloenda, el diumenge a les 19.00 hores es durà a terme el, amb una entrada de tres euros.D'aquesta manera, i segons ha confirmat Soler,, on estimen que poden arribar a rebre 25 carros i més d'un centenar de cavalls. Uns animals que, en compliment del, rebran una darrera revisió mèdica just abans d'iniciar-se l'acte per part d'un veterinari contractat expressament per garantir el seu bon estat de salut. Per tot, esperen comptar amb més d'un miler de persones gaudint de la celebració.