L'oposició es mostra en desacord amb la gestió municipal de l'aigua

Retrets sobre l'administració de la residència

El primer ple ordinari del 2023 de l'va aprovar, amb els vots a favor de la majoria i l'abstenció de l'oposició, la creació d'una comissió d'estudi sobre el. En el debat es va tornar a posar de manifest el desacord tant de Junts com del PSC en la possibilitat de municipalitzar-ne l'administració, i es va acabar retraient de retruc l'actual gerència de la"No ens basem només en les teories d’un Excel", va reclamar el portaveu de Junts per Berga,, que va incidir que "més enllà de la forma de gestió, hi ha l’equip de gestió". A més, Aymerich també va observar que, per terminis, "". En una línia similar, des del PSC,va alertar sobre la possibilitat "d'hipotecar el futur d’un bé tan preuat com l’aigua", i va demanar a l'equip de govern que ", incloent-hi també un estudi sobre l’externalització del servei".En resposta, el regidor de Municipalitzacions,, va recordar que "a la memòria hi ha els números de la gestió directa", i que la proposta que hi havia sobre la taula "contemplava unaaquest 2023". Així, va etzibar que "es pot discutir si el model ens agrada o no, però a les comissions".En la rèplica, Aymerich va insistir que "no he dit que els números estiguin malament, sinó que, i que a vegades, les premisses són optimistes", a la vegada que va puntualitzar que "les coses poden variar, i això s’ha dit en la comissió". Sigui com sigui, va tornar a posar el focus en l'administració del servei, el qual va considerar que es compon d'un sistema complex per les característiques de la ciutat, reclamant que ", i no l'estem trobant en aquest ajuntament des de fa anys".El debat sobre la possibilitat de municipalitzar el servei d'aigua va provocar que es posés del'actual forma de gestió de la Residència Sant Bernabé per part de l'oposició, qüestió que es va reprendre en un segon punt de l'ordre del dia del ple d'ahir. Camps va assegurar que serà en el si de la comissió de l'aigua que s'aprovarà l'equip gestor, i respecte del de la residència, va exposar que s'administrarà a través de BRG Serveis, que "".Sigui com sigui, l'oposició es va mostrar molt crítica amb la situació actual d'aquest equipament públic. "Aquest ajuntament té un repte amb la residència, però", va replicar el portaveu de Junts, que va lamentar que "si la gestió municipalista no va bé,". Així, coincidint amb aquesta lectura, Garcia va anunciar que "no acceptaré més documentació de la residència a través de WhatsApp", demanant rigor a l'equip de govern en la compartició d'informació oficial sobre el servei.Davant tot l'exposat, Camps va reconèixer que "som conscients que, actualment, la gestió de la residència no és la que toca", i va reiterar que "".