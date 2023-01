L'Ajuntament de Berga insisteix que l'actuació en els accessos a l'hospital estarà acabada a l'agost

Primeres passes de la remodelació del Barri Vell

🚧 Ahir dilluns, 9 de gener, va començar l'enderroc dels edificis del carrer Harmonia, primeres actuacions de l'obra de reurbanització del carrer que durant els pròxims mesos implicarà restriccions de trànsit. pic.twitter.com/S5OlicLnJe — Ajuntament de Berga (@AjuntamentBerga) January 10, 2023

Malgrat que encara s'estan acabant de determinar els serrells de la pròxima actuació per adequar els accessos a l', l'reitera que, mantenint així el calendari original que assenyalava l'estiu com a data límit per haver culminat la intervenció. I, de la mateixa manera, l'alcalde,, insisteix que la resta d'ajuntaments també hauran de passar per caixa per tal de fer realitat aquesta remodelació."És un projecte que encara hem d'engegar i hem de veure'n l'envergadura, però costarà molts diners i temps", ha declarat el regidor d'Urbanisme, obres i serveis,, que ha avançat que l'ajuntament té previst encarregar-lo pròximament. En concret, Sànchez apunta que, posant èmfasi en tres punts d'actuació específics: la rotonda i via d'accés des de la carretera de Ribes; la llàgrima al final del vial; i el talús contigu a la via. De fet, és aquest darrer punt el que acabarà influint el cost total de les obres.Es tracta d'una intervenció que, novament, l'alcalde ha assenyalat que s'haurien de cobrir per part de tota la comarca. "; és de justícia que hi faci front tota la comarca", ha declarat Sànchez, que ha recordat que els darrers set anys,. "Que la comarca tingui un hospital de màxim nivell beneficia a tots els pobles", ha incidit, a la vegada que ha fet saber que "tenim el compromís verbal tant del president del Consell Comarcal com de la majoria d'alcaldes".D'aquesta manera, des de l'Ajuntament de Berga esperen que, una vegada s'acabi determinant la factura de les obres en l'accés al nou edifici de l'hospital,. Cal recordar que, paral·lelament, s'està duent a terme l' actuació per a definir les noves urgències de l'Hospital de Berga , finançades íntegrament per la Generalitat, i que han d'estar finalitzades a l'estiu.Encara en la temàtica d'urbanisme, el regidor que encapçala la cartera ha fet un repàs a la resta d'intervencions que l'ajuntament té engegades actualment. En aquest sentit, Serra ha fet referència a l'enderroc d'edificis i reurbanització del carrer Harmonia , que va començar el dilluns i que. "Estem contents pel ritme que porten. Anirem veient canvis molt de pressa", ha celebrat el regidor, que ha recordat que el termini d'execució són nou mesos.Així mateix, Serra també ha compartit que s'està iniciant la intervenció a l'per tal de condicionar una, per tal de posar a disposició un equipament que conservi amb les necessitats que requereix el patrimoni fotogràfic de l'Arxiu. Les obres s'allargaran dos mesos, durant els quals, l'activitat tant de l'Arxiu com del Pavelló de Suècia quedaran molt limitades.En darrera instància, el regidor també ha fet referència a l'de diversos punts de la ciutat, que ha fet una pausa durant la campanya de Nadal i es reprendrà les pròximes setmanes; l'adequació del sistema antiincendis del, que ha quedat deserta en la primera licitació i s'ha d'estudiar com es torna a treure; i la, a l'espera de saber si reben subvencionament o no dels fons europeus Next Generation.