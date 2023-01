FGC referma el seu compromís per estudiar l'arribada del tren al Berguedà

Quatre línies en estudi

En el marc de la seva visita a Guardiola de Berguedà, per formalitzar la cessió de la locomotora Alstom 705 a l'ajuntament , el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),, ha posat de manifest el compromís de l'empresa pública en estudiar l'arribada del tren a la comarca. En concret, Segarra ha fet referència aque el Departament de Territori, a través d'FGC, va adjudicar el darrer mes de novembre, entre les quals el"Estem en fase d'estudi, i fent les passes adequades", ha declarat el president d'FGC, que ha recalcat que una infraestructura d'aquestes característiques requereix molt treball i consens per tirar endavant. "", ha refermat.En aquest sentit, Segarra ha compartit que la missió de la companyia és "connectar el territori de forma sostenible", i ha certificat que "". "Si podem reduir el nombre de vehicles, mirarem de fer-ho realitat", ha asseverat.Per la seva banda, l'alcalde de Guardiola de Berguedà,, ha fet referència a les "veus que demanen el tren", enllaçant l'exposició de la locomotora com a "element per parlar de sostenibilitat". "", ha indicat.Partint d'un estudi informatiu de l’any 2009, l'empresa Ayesa Enginyeria i Serveis va resultar adjudicatària, per valor de 54.700 euros, dels treballs per adaptar i desenvolupar el text del tren-tramvia del Bages amb el màxim grau de detall possible. En concret,, que actualment s’utilitzen exclusivament per al transport de mercaderies.És en el segon cas que. Així mateix, s’inclourà la connexió de Manresa amb el Nou Congost i Sant Joan de Vilatorrada. La longitud aproximada d'aquesta branca en estudi seria d’uns 38 quilòmetres, preveient els trams: en forma de sistema urbà, Manresa-Sant Joan de Vilatorrada; ramal fins a Súria; ramal fins a Sallent i Berga. Els altres estudis engegats per part d'FGC són: el, per valor de 88.200 euros; el, amb una partida de 289.900 euros; i el, que podria arribar fins a Andorra, amb un cost de 120.000 euros. El termini de redacció de les anàlisis és de vuit mesos, excepte la de la Costa Brava, que és d’onze.