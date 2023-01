Ferrocarrils cedeix la locomotora que va fer un dels darrers viatges del carrilet a l'Ajuntament de Guardiola

Uns 18.000 euros per transportar i restaurar la peça

L'alcalde de Guardiola de Berguedà,, i el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC),, han formalitzat avui el conveni per a la cessió per part d'FGC al consistori de la, la màquina que va fer un dels darrers viatges de tren amb sortida a Guardiola de Berguedà en la línia coneguda popularment com el carrilet. D'aquesta manera,, que ha treballat durant anys per tal d'assolir la cessió d'una peça que, segons Lara, forma part de l'essència del municipi.", ha celebrat l'alcalde, que ha reconegut sentir-se molt emocionat per la fita. I és que, tal com ha posat de manifest, "Guardiola no existiria sense el tren. És la nostra llavor com a poble". En aquest sentit, Lara ha fet referència a lesque envolten la locomotora i la línia, en concret, de tots aquells que "van venir a Guardiola per guanyar-se la vida", així com per l'anècdota d'unque també va pujar en un tren del carrilet per anar a Gósol a fer-hi una estada.Per la seva banda, Segarra ha asseverat que Ferrocarrils, com a empresa pública, té unes obligacions i deures, com és el cas de la divulgació i compartir el patrimoni amb la ciutadania. ", i accions com les d'avui contribueixen al territori i a fer país", ha incidit el president d'FGC.En definitiva, Segarra ha declarat que l'exposició de la locomotora a Guardiola de Berguedà afavorirà. Per tot plegat, tot i reconèixer que el mèrit del conveni és de l'equip anterior al capdavant de Ferrocarrils, ha apuntat que "jo entomo la tasca amb molta satisfacció i orgull, i tinc moltes ganes de veure-la exposada".Segons ha detallat Josep Lara, l'objectiu és restaurar la locomotora Alstom 705 amb la iconografia originària. La màquina data de l'any 1965, i. Posteriorment, l'aparell va estar en funcionament en altres serveis i tasques, i va ser donada de baixa definitivament l'any 2020. Aleshores, la seva funció estava centralitzada al Port de Barcelona.Tal com ha reconegut l'alcalde, el seu transport des de les instal·lacions d'FGC on ara es troba fins a Guardiola serà "laboriós", ja que es tracta d'una peça de. Així, la seva arribada a la comarca, que Lara assegura que serà durant aquest mes de gener, requerirà unque fa mesos que s'està treballant i que inclourà desplaçaments en horaris nocturns i algun tall puntual del trànsit per garantir la mobilitat de l'aparell.Aquest transport especial tindrà un cost aproximat d'entre 5.000 i 6.000 euros, mentre que els treballs de restauració s'estimen en una forquilla entre 10.000 i 12.000 euros, situant. "Els diners en són igual, perquè recuperem un emblema del poble", ha reiterat l'alcalde.Així, un cop estigui a punt,, per on antigament passava la via del tren, i a tocar de l'edifici de l'. I, a més de la locomotora, també s'hi col·locaran 12 metres de via. En aquest sentit, com que se situarà a l'exterior,per tal de protegir l'aparell de les inclemències meteorològiques.A l'acte de cessió de la locomotora també hi han assistit la delegada del Govern a la Catalunya Central,, i el director de Planificació Estratègica i Prospectiva d'FGC,