Berga engega una campanya per promoure el comerç local

Difusió a bústies i instal·lació de banderoles

L’ha desenvolupat una campanya per promocionar el comerç de proximitat. Es tracta d’una iniciativa peramb l’objectiu d’incentivar les compres locals i dinamitzar el teixit comercial del municipi. La campanya també pretén involucrar la ciutadania transmetent els valors que aporta el comerç local, generant vida al municipi i fent que la ciutat sigui mésLa campanya, anomenada Anem de compres a Berga, teixim futur, forma part de la línia de treball de difusió del comerç local de l’àrea dedel consistori berguedà. Aquesta acció està contemplada al Pla Estratègic del Sector Comercial del Berguedà 2021-2025, desenvolupat per l’empresa Hidra i impulsat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.La proposta destaca diferents aspectes vinculats al comerç local, com per exemple,. Una de les característiques principals del comerç local és el tracte personalitzat i proper de les persones que atenen darrere el taulell. També trobem un producte que sovint és propi del territori, tret que el fa singular. A més, les compres als establiments de la ciutat estimulen l’economia local i generen la creació de llocs de treball, tant directes com indirectes, fet que implica tenir més oportunitats al territori, fent que Berga i el Berguedà esdevinguin un lloc millor per viure-hi.Un altre dels aspectes destacats és la, ja que fem que les nostres compres siguin més sostenibles pel medi ambient quan reduïm els desplaçaments llargs i comprem a prop de casa. En definitiva, comprar al comerç local també ens permet crear llaços comunitaris perquè ens vincula dia a dia de la ciutat i la seva gent, defensen des del consistori.Totes aquestes singularitats també pretenen donar visibilitat a l’oferta comercial existent i fer que els berguedans i berguedanes, així com l’ampli ventall de productes i serveis de qualitat que tenen al seu abast, sense la necessitat de desplaçar-se fora de la ciutat. En aquest sentit, cal tenir present que la ciutat compta amb una oferta comercial àmplia amb més de 600 activitats comercials i de serveis.La campanya per promocionar el comerç de proximitat inclou diferents accions de comunicació. Per exemple, destaca lade la campanya que es va fer a les llars berguedanes fa unes setmanes. L’objectiu d’aquesta acció és donar a conèixer les característiques de les compres locals i les implicacions que té per a un territori viu i dinàmic. La distribució per mitjà de bustiada ha permès que sigui un document d’ampli abast per a la població local.Una altra de les accions efectuades ha estat la instal·lació de banderoles als carrers de la ciutat, fent especial èmfasi en els eixos comercials del municipi. Aquestes banderoles esdevenen unde la campanya a tota mena de consumidors, locals i visitants, complementant la informació aportada en els fulletons.Anem de compres a Berga, teixim futur ha estat creada, dissenyada i implementada per la cooperativa L’Arada Creativa Social i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i Bergacomercial.